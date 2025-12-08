Правительство поддержало идею возбуждать дела за плохое содержание животных

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, предусматривающий возбуждение административного дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий, если есть достаточно данных, указывающих на нарушение, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

Главой комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной ранее был подготовлен проект закона о внесении изменений в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях. Документ предлагал разрешить возбуждать административные дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий, если есть достаточно данных, указывающих на нарушения, предусмотренные частями 1 и 3 статьи 8.52 КоАП. В частности, речь идет о нарушениях, касающихся несоблюдения требований к содержанию животных, в том числе повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечании‌", - говорится в документе.

Уточняется, что концепция законопроекта, которая направлена на повышение эффективности предупреждения нарушений в области обращения с животными, в том числе повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан либо их имуществу, заслуживает внимания. Но кабмин признает целесообразным ограничить сферу действия законопроекта только случаями, когда правонарушение совершается физическими лицами.

В случае с юридическими лицами, в том числе зоопарками, цирками, дельфинариями и океанариумами, регулирование предлагается не менять.

В частности, в отзыве кабмина отмечается, что для возбуждения дела положением части 3 статьи 28.1 КоАП предусмотрено комплексное исследования всех обстоятельств возможного правонарушения для оценки достаточности имеющихся данных.