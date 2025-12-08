Жителя Свердловской области осудили за убийство в доме, где нашли мумию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Красногорский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области приговорил к 12 годам колонии местного жителя за убийство в садовом домике знакомого, который незадолго до своей гибели обнаружил в погребе мумифицированное тело, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Красногорский районный суд Каменска-Уральского огласил приговор Евгению Новосадову, обвиняемому в убийстве своего знакомого. Преступление было совершено зимой 2024 года в домике для сторожей одного из садовых товариществ города", – говорится в сообщении.
По данным инстанции, компания сторожей, охранявших участки, отмечала день рождения подсудимого, и во время застолья между ним и потерпевшим возникла бытовая ссора. В пылу конфликта Новосадов ударил знакомого ножом, который имел при себе, от полученного ранения тот скончался на месте.
"Этот инцидент имеет мрачную связь с другой громкой находкой, сделанной в том же самом садовом домике. Именно потерпевший незадолго до собственной гибели обнаружил в погребе мумифицированное тело. Таким образом, место преступления оказалось отмечено двумя смертями с небольшим временным промежутком", – уточнили в суде.
С учетом предыдущей судимости, Новосадов получил 12 лет колонии особого режима, добавили в пресс-службе.
Ранее, 2 декабря, этот же суд приговорил к 13,5 годам колонии особого режима сторожа, обвиняемого в убийстве сожительницы, тело которой он спрятал в погребе, и краже. Фигурант этого дела – 46-летний Максим Попов, весной 2024 года вместе с 36-летней сожительницей они устроились на работу сторожами в коллективный сад, с ними заключили трудовой договор, выделили дом для проживания. Спустя некоторое время садоводы заметили, что женщина-сторож куда-то исчезла, а вскоре пропал и сам Попов. Осенью новые сторожа, которых поселили в тот же дом, обнаружили в погребе мумию – как позже выяснилось, труп принадлежал пропавшей сожительнице фигуранта. Попову, помимо убийства, вменяли еще и кражу телефона, вину он не признавал, отмечала свердловская прокуратура.