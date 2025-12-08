Жителя Свердловской области осудили за убийство в доме, где нашли мумию

По данным инстанции, компания сторожей, охранявших участки, отмечала день рождения подсудимого, и во время застолья между ним и потерпевшим возникла бытовая ссора. В пылу конфликта Новосадов ударил знакомого ножом, который имел при себе, от полученного ранения тот скончался на месте.

"Этот инцидент имеет мрачную связь с другой громкой находкой, сделанной в том же самом садовом домике. Именно потерпевший незадолго до собственной гибели обнаружил в погребе мумифицированное тело. Таким образом, место преступления оказалось отмечено двумя смертями с небольшим временным промежутком", – уточнили в суде.

Ранее, 2 декабря, этот же суд приговорил к 13,5 годам колонии особого режима сторожа, обвиняемого в убийстве сожительницы, тело которой он спрятал в погребе, и краже. Фигурант этого дела – 46-летний Максим Попов, весной 2024 года вместе с 36-летней сожительницей они устроились на работу сторожами в коллективный сад, с ними заключили трудовой договор, выделили дом для проживания. Спустя некоторое время садоводы заметили, что женщина-сторож куда-то исчезла, а вскоре пропал и сам Попов. Осенью новые сторожа, которых поселили в тот же дом, обнаружили в погребе мумию – как позже выяснилось, труп принадлежал пропавшей сожительнице фигуранта. Попову, помимо убийства, вменяли еще и кражу телефона, вину он не признавал, отмечала свердловская прокуратура.