У побережья северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в понедельник в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее информации, подземный толчок могли ощутить на Парамушире силой до 4 баллов. Тревога цунами не объявлялась.