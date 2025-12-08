https://ria.ru/20251208/zemletrjasenie-2060470848.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 08.12.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в понедельник в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 08.12.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
