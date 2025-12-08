Рейтинг@Mail.ru
Стубб сделал противоречивое заявление после визита Зеленского в Лондон - РИА Новости, 08.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 08.12.2025
Стубб сделал противоречивое заявление после визита Зеленского в Лондон
Стубб сделал противоречивое заявление после визита Зеленского в Лондон - РИА Новости, 08.12.2025
Стубб сделал противоречивое заявление после визита Зеленского в Лондон
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в урегулировании на Украине после переговоров между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T21:03:00+03:00
2025-12-08T21:03:00+03:00
Стубб сделал противоречивое заявление после визита Зеленского в Лондон

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский во время визита в Лондон
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский во время визита в Лондон
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в урегулировании на Украине после переговоров между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне, но при этом сообщил, что нужно "больше времени".
"Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру. <…> Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США", — написал он в соцсети X.
Стубб также добавил, что во время переговорного процесса "самые сложные вопросы требуют больше всего времени".
В понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Президент России Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Как ранее отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛондонСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКир СтармерЭммануэль МакронФридрих МерцМирный план США по Украине
 
 
