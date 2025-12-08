Стубб сделал противоречивое заявление после визита Зеленского в Лондон

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в урегулировании на Украине после переговоров между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне, но при этом сообщил, что нужно "больше времени".
"Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру. <…> Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США", — написал он в соцсети X.
Стубб также добавил, что во время переговорного процесса "самые сложные вопросы требуют больше всего времени".
В понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Макрон заявил о "картах на руках" по Украине
Вчера, 18:28
Президент России Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Как ранее отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.