"Под порошком". Визит Зеленского в Лондон поразил пользователей Сети

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Странное поведение Владимира Зеленского во время его визита в резиденцию британского премьера напугало кота Ларри и привлекло внимание пользователей соцсети X.
"Опять под волшебным белым порошком. Опять", — написал комментатор.
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
© Getty Images / Anadolu / Rasid Necati Aslim
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
"Зеленский продолжает ездить во Францию, Великобританию, Германию каждую неделю. Это уже не имеет значения, эти европейские страны больше ничего не могут сделать. Но если он приезжает не в поисках мира, а за деньгами...", — отметил другой.
"Клоувенский больше переживает за кота, чем за умирающих украинцев", — подчеркнул еще один пользователь.
"Зеленский едет в Лондон и Брюссель "в поисках мира", но не ищет его там, где это действительно важно — в своей собственной стране или с лидерами, которые искренне хотят мира, такими как Дональд Трамп, Владимир Путин и некоторые другие. Вместо этого он бежит к тем, кто постоянно говорит о конфликте, и кто заинтересован в его затягивании", — заключили читатели.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подтвердил, что в понедельник он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер "продолжат координацию" в Лондоне в свете недавних переговоров Киева и США по вопросу урегулирования.
На трансляции с Даунинг-стрит, которую вела газета Times, было видно, что главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри не зашел в резиденцию вместе со Стармером и Зеленским. Кот отпрыгнул от двери, как только они подошли к ней, хотя до этого сидел и ждал, когда ему откроют. При этом на кадрах видно, что Зеленский показывал на кота и что-то говорил Стармеру.
