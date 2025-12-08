"Под порошком". Визит Зеленского в Лондон поразил пользователей Сети

На трансляции с Даунинг-стрит, которую вела газета Times, было видно, что главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри не зашел в резиденцию вместе со Стармером и Зеленским. Кот отпрыгнул от двери, как только они подошли к ней, хотя до этого сидел и ждал, когда ему откроют. При этом на кадрах видно, что Зеленский показывал на кота и что-то говорил Стармеру.