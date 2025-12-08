Зеленский сделал заявление о Донбассе после критики Трампа

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В переговорном процессе по разрешению украинского кризиса все еще нет единой позиции по будущему Донбасса, заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.
«
"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс", — заявил он.
В понедельник американский президент Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию конфликта.
Мирная инициатива США
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.