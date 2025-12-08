Рейтинг@Mail.ru
"Переговоры в Москве". В Раде сделали громкое заявление о планах Зеленского
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 08.12.2025 (обновлено: 15:23 08.12.2025)
"Переговоры в Москве". В Раде сделали громкое заявление о планах Зеленского
Владимир Зеленский, уехавший на переговоры за границу, всячески избегает единственного реального пути к урегулированию, обратил внимание депутат Верховной рады... РИА Новости, 08.12.2025
"Переговоры в Москве". В Раде сделали громкое заявление о планах Зеленского

Дмитрук: Зеленский избегает единственного реального пути к миру

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, уехавший на переговоры за границу, всячески избегает единственного реального пути к урегулированию, обратил внимание депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Путь к реальному миру проходит не через бесконечные турне и показательные встречи, а через прямые переговоры в Москве. Все остальное — клоунада для внешнего наблюдателя и попытка продлить свое политическое существование", — написал он.
В Крыму прокомментировали отказ Зеленского читать мирный план США
Вчера, 14:19
По словам Дмитрука, Украина "никогда не станет сильным государством", поскольку рассчитывает на подачки Запада.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подтвердил, что в понедельник он, Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер "продолжат координацию" в Лондоне в свете недавних переговоров Киева и США по вопросу урегулирования.
Позже пресс-служба НАТО подтвердила проведение в Брюсселе 8 декабря встречи Владимира Зеленского с лидерами евроинститутов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп сделал с Зеленским
Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукЭммануэль МакронВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
