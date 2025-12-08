https://ria.ru/20251208/zelenskiy-2060583593.html
"Переговоры в Москве". В Раде сделали громкое заявление о планах Зеленского
Владимир Зеленский, уехавший на переговоры за границу, всячески избегает единственного реального пути к урегулированию, обратил внимание депутат Верховной рады... РИА Новости, 08.12.2025
Дмитрук: Зеленский избегает единственного реального пути к миру