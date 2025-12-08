Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп сделал с Зеленским

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нанес удар по Владимиру Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план, пишет лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«
"Трамп разгромил Зеленского!" — так он прокомментировал слова американского лидера.
Французский политик назвал недопустимым и безответственным игнорирование главой киевского режима инициатив Вашингтона по прекращению боевых действий.
В понедельник американский лидер заявил, что Зеленский не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.
Переговоры в Москве
Во вторник Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.