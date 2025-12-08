Рейтинг@Mail.ru
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа
12:42 08.12.2025
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа
Владимир Зеленский раздражает США, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2025
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа

Гончаренко: Зеленский раздражает главного союзника Украины

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский раздражает США, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
«
"Мы продолжаем раздражать своего главного союзника", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ рассказали о болезненном ударе США по Украине
11:46
Украинский нардеп подчеркнул, что не понимает, ради чего Зеленский продолжает затягивать мирный процесс.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, и выразил разочарование по этому поводу.

Переговоры в Москве

Во вторник Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
09:18
 
Заголовок открываемого материала