В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский раздражает США, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
"Мы продолжаем раздражать своего главного союзника", — написал он.
Украинский нардеп подчеркнул, что не понимает, ради чего Зеленский продолжает затягивать мирный процесс.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, и выразил разочарование по этому поводу.
Переговоры в Москве
Во вторник Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов