В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Журнал The National Interest пишет, что Владимир Зеленский на фоне военных неудач ВСУ и давления на него может сбежать с Украины в Израиль.
«
"Поскольку неудачи Украины на поле боя копятся, ее коррупционные скандалы все чаще попадают в заголовки, а общественность требует от властей отчитаться за каждый доллар западной помощи и за каждый актив, захваченный украинскими олигархами, внезапное бегство из Киева в Тель-Авив даже самого Зеленского не станет таким уж шоком", — говорится в публикации.
Накануне журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan писал, что США планируют избавиться от Зеленского, так как он не стремится принимать позицию Вашингтона по конфликту на Украине.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.