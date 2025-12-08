Рейтинг@Mail.ru
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 08.12.2025 (обновлено: 10:58 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/zelenskiy-2060495783.html
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины - РИА Новости, 08.12.2025
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Журнал The National Interest пишет, что Владимир Зеленский на фоне военных неудач ВСУ и давления на него может сбежать с Украины в Израиль. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T09:18:00+03:00
2025-12-08T10:58:00+03:00
в мире
украина
израиль
киев
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20251208/merts-2060493879.html
https://ria.ru/20251208/zelenskij-2060492199.html
https://ria.ru/20251208/tramp-2060472130.html
украина
израиль
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, израиль, киев, владимир зеленский, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Израиль, Киев, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Энергоатом, Дело Миндича
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины

TNI: Зеленский может сбежать с Украины в Израиль

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Журнал The National Interest пишет, что Владимир Зеленский на фоне военных неудач ВСУ и давления на него может сбежать с Украины в Израиль.
«
"Поскольку неудачи Украины на поле боя копятся, ее коррупционные скандалы все чаще попадают в заголовки, а общественность требует от властей отчитаться за каждый доллар западной помощи и за каждый актив, захваченный украинскими олигархами, внезапное бегство из Киева в Тель-Авив даже самого Зеленского не станет таким уж шоком", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ рассказали о страхе Мерца, связанном с расходами на Украину
09:08
Издание указывает, что Израиль стал идеальной тихой гаванью для опальных украинских олигархов, и есть вероятность, что в случае ухудшения ситуации на Украине глава киевского режима отправится именно туда.
Накануне журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan писал, что США планируют избавиться от Зеленского, так как он не стремится принимать позицию Вашингтона по конфликту на Украине.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака
08:52
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал предложение США
02:35
 
В миреУкраинаИзраильКиевВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала