В Госдуме назвали реакцию Зеленского на мирный план США бестолковой

По его мнению, Зеленского и его окружение устраивает данный конфликт, так как позволяет дальше набивать карманы "кровавыми деньгами", пытаясь реализовать подлый сценарий, навязанный из вне, по ослаблению России.

"Жаль, что одураченные украинцы так и не смогли принять, что для Запада, заставляющего их биться до последнего человека, они остаются не более чем геополитическим инструментом, и никогда для них не станут своими", - сказал депутат.