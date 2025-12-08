Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали реакцию Зеленского на мирный план США бестолковой
09:14 08.12.2025
В Госдуме назвали реакцию Зеленского на мирный план США бестолковой
В Госдуме назвали реакцию Зеленского на мирный план США бестолковой
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал бестолковым отказ Владимира Зеленского...
В Госдуме назвали реакцию Зеленского на мирный план США бестолковой

Шеремет назвал реакцию Зеленского на мирный план США бестолковой и несуразной

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал бестолковым отказ Владимира Зеленского знакомиться с мирным планом США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта, выразив мнение, что Россия и украинский народ поддерживают предложенные США условия.
"Зеленский продолжает демонстрировать несуразное и бестолковое поведение, показывая нежелание положить конец кровопролитному конфликту, всячески срывая все мирные жизнеспособные инициативы", - сказал Шеремет.
По его мнению, Зеленского и его окружение устраивает данный конфликт, так как позволяет дальше набивать карманы "кровавыми деньгами", пытаясь реализовать подлый сценарий, навязанный из вне, по ослаблению России.
"Жаль, что одураченные украинцы так и не смогли принять, что для Запада, заставляющего их биться до последнего человека, они остаются не более чем геополитическим инструментом, и никогда для них не станут своими", - сказал депутат.
