МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американцы вывели политически ослабленного Зеленского из переговорного процесса, поставив перед всем его окружением реальную угрозу ареста, написал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в материале для издания Consortium News.
"Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. <…> Он уже становится ходячим трупом в Киеве. <…> Однако простого отстранения Зеленского от участия в мирном соглашении будет недостаточно для реализации мирного соглашения. На Киев окажут серьезное давление, помимо катастрофических потерь в живой силе и на территории, которые Украина несет на поле боя", — сообщил он.
Это давление, по мнению эксперта, будет связано именно с антикоррупционным расследованием относительно самого главы киевского режима и его близких, которое уже кардинально изменило баланс власти в Киеве за последний месяц.
"После вынужденной отставки Андрея Ермака <…> ожидается серия арестов по обвинениям в коррупции и других чиновников из близкого окружения Зеленского", — добавил Макговерн.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.