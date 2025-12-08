Рейтинг@Mail.ru
"Ходячий труп": в США объявили об отстранении Зеленского от переговоров - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 08.12.2025 (обновлено: 08:43 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/zelenskiy-2060476455.html
"Ходячий труп": в США объявили об отстранении Зеленского от переговоров
"Ходячий труп": в США объявили об отстранении Зеленского от переговоров - РИА Новости, 08.12.2025
"Ходячий труп": в США объявили об отстранении Зеленского от переговоров
Американцы вывели политически ослабленного Зеленского из переговорного процесса, поставив перед всем его окружением реальную угрозу ареста, написал бывший... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T04:04:00+03:00
2025-12-08T08:43:00+03:00
в мире
киев
украина
рэй макговерн
андрей ермак
россия
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_484:0:3197:1526_1920x0_80_0_0_5317a4abe66049dc1963be8630a6ef94.png
https://ria.ru/20251206/zelenskiy-2060256009.html
https://ria.ru/20251207/ukraina-2060447664.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_2cb579f43412a0a5265a5b9bc23b963b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, рэй макговерн, андрей ермак, россия, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), дело миндича
В мире, Киев, Украина, Рэй Макговерн, Андрей Ермак, Россия, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дело Миндича
"Ходячий труп": в США объявили об отстранении Зеленского от переговоров

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США отстранят Зеленского от участия в переговорах

© Офіс Президента УкраїниВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Офіс Президента України
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американцы вывели политически ослабленного Зеленского из переговорного процесса, поставив перед всем его окружением реальную угрозу ареста, написал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в материале для издания Consortium News.
«

"Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. <…> Он уже становится ходячим трупом в Киеве. <…> Однако простого отстранения Зеленского от участия в мирном соглашении будет недостаточно для реализации мирного соглашения. На Киев окажут серьезное давление, помимо катастрофических потерь в живой силе и на территории, которые Украина несет на поле боя", — сообщил он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Только что расправились": в США раскрыли, что теперь будет с Зеленским
6 декабря, 07:17
Это давление, по мнению эксперта, будет связано именно с антикоррупционным расследованием относительно самого главы киевского режима и его близких, которое уже кардинально изменило баланс власти в Киеве за последний месяц.
«
"После вынужденной отставки Андрея Ермака <…> ожидается серия арестов по обвинениям в коррупции и других чиновников из близкого окружения Зеленского", — добавил Макговерн.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Жена Зеленского есть на записях в деле о коррупции, заявил депутат Рады
Вчера, 20:20
 
В миреКиевУкраинаРэй МакговернАндрей ЕрмакРоссияДмитрий ПесковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала