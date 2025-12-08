Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне

СМИ узнали, почему Зеленский еще не выбрал главу своего офиса

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский колеблется с выбором нового главы своего офиса из-за того, что один из кандидатов на должность, вице-премьер Украины Михаил Федоров, ранее предлагал радикальные чистки во власти, пишет издание "Украинская правда".

"До последних дней главным кандидатом на эту должность был... Федоров . Но его радикальные взгляды на кадровые чистки в... (офисе Зеленского - ред.) и слишком длинный "список реформ" заставили... (Зеленского - ред.) колебаться", - говорится в статье "Украинской правды".

Как следствие, указано в материале, Зеленский продолжает проводить собеседования с потенциальными кандидатами на должность руководителя офиса.