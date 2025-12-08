Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, почему Зеленский еще не выбрал главу своего офиса
17:23 08.12.2025
СМИ узнали, почему Зеленский еще не выбрал главу своего офиса
Владимир Зеленский колеблется с выбором нового главы своего офиса из-за того, что один из кандидатов на должность, вице-премьер Украины Михаил Федоров, ранее...
украина
СМИ узнали, почему Зеленский еще не выбрал главу своего офиса

Зеленский колеблется с выбором главы офиса из-за радикализма Федорова

© AP Photo / Toby MelvilleВладимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский колеблется с выбором нового главы своего офиса из-за того, что один из кандидатов на должность, вице-премьер Украины Михаил Федоров, ранее предлагал радикальные чистки во власти, пишет издание "Украинская правда".
"До последних дней главным кандидатом на эту должность был... Федоров. Но его радикальные взгляды на кадровые чистки в... (офисе Зеленского - ред.) и слишком длинный "список реформ" заставили... (Зеленского - ред.) колебаться", - говорится в статье "Украинской правды".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе после критики Трампа
Вчера, 15:06
Как следствие, указано в материале, Зеленский продолжает проводить собеседования с потенциальными кандидатами на должность руководителя офиса.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Переговоры в Москве". В Раде сделали громкое заявление о планах Зеленского
Вчера, 14:50
 
