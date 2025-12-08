Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака
08.12.2025
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака - РИА Новости, 08.12.2025
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея Ермака. РИА Новости, 08.12.2025
в мире
украина
россия
андрей ермак
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
россия
в мире, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский начал настоящую охоту на Ермака

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея Ермака.
"Зеленский начал настоящую охоту на Ермака! Андрей Борисович (Ермак) получил очень много проблем: истерика после отставки, измену друзей, исключение из СНБО и многое другое. Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну?", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский вывел Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
В Раде обратили внимание на изменение планов главы офиса Зеленского
19 ноября, 02:49
 
Андрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
