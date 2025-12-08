https://ria.ru/20251208/zelenskij-2060492199.html
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака - РИА Новости, 08.12.2025
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея Ермака. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T08:52:00+03:00
2025-12-08T08:52:00+03:00
2025-12-08T08:52:00+03:00
в мире
украина
россия
андрей ермак
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fcacbe04b2490441999594c880dcf9.jpg
https://ria.ru/20251119/ermak-2055884427.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_5e56867bc9128ae02c11d6879c9b9917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака
Депутат Рады Гончаренко: Зеленский начал настоящую охоту на Ермака