Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/zasedanie-2060537805.html
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 08.12.2025
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:39:00+03:00
2025-12-08T16:39:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060539675_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_4ed4a65058dc6b320ab017a6f38a9158.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
LIVE: Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
2025-12-08T16:39
true
PT91M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060539675_29:0:961:699_1920x0_80_0_0_3db7d32ddf64342e28d3a9494438b125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2025-12-08T16:39
true
PT91M09S

Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала