Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20251208/zasedanie-2060537805.html
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 08.12.2025
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:39:00+03:00
2025-12-08T16:39:00+03:00
2025-12-08T16:39:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060539675_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_4ed4a65058dc6b320ab017a6f38a9158.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060539675_29:0:961:699_1920x0_80_0_0_3db7d32ddf64342e28d3a9494438b125.jpg
LIVE: Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
LIVE: Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
2025-12-08T16:39
true
PT91M09S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2025-12-08T16:39
true
PT91M09S