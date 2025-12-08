Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 08.12.2025 (обновлено: 12:39 08.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 08.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
сша
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
сша
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 210 военнослужащих в зоне группировки "Запад"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и продолжили ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Брусовка, Александровка, Яровая и Дробышево Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - отмечает МО РФ.
