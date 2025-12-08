На Западе резко отреагировали на немецкий план войны против России

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Немецкий план на случай войны с Россией под названием OPLAN DEU стал самым воинственным проектом НАТО за последние десятилетия, считает старший редактор по национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайхерт.
Обозреватель отметил, что нынешних сил бундесвера недостаточно для того, чтобы противостоять Москве, и добавил, что большая часть населения ФРГ отрицательно относится к милитаризации национальной экономики. Однако, лидеры европейских стран, по словам Вайхерта, выражают чрезмерную уверенность в гипотетической победе над Россией.
"НАТО утверждает, что к 2029 году Россия укрепит свою военную машину настолько, что сможет нанести прямой удар по Европе. Лишь немногие европейские лидеры ясно понимают, что, стоит Москве только захотеть, как она смогла бы ударить по любой точке Европы — причем неоднократно — не встретив практически никакого сопротивления. Дело в том, что русские не хотят нападать на Европу и не стремятся к масштабной войне с НАТО", — подчеркнул Вайхерт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
