Рейтинг@Mail.ru
На Западе резко отреагировали на немецкий план войны против России - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 08.12.2025 (обновлено: 12:31 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/zapad-2060533492.html
На Западе резко отреагировали на немецкий план войны против России
На Западе резко отреагировали на немецкий план войны против России - РИА Новости, 08.12.2025
На Западе резко отреагировали на немецкий план войны против России
Немецкий план на случай войны с Россией под названием OPLAN DEU стал самым воинственным проектом НАТО за последние десятилетия, считает старший редактор по... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:20:00+03:00
2025-12-08T12:31:00+03:00
в мире
россия
нато
европа
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg
https://ria.ru/20251208/ukraina-2060524688.html
https://ria.ru/20251208/ssha-2060482247.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5984dab02ace37b6a03a0235e8624d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, европа, германия
В мире, Россия, НАТО, Европа, Германия
На Западе резко отреагировали на немецкий план войны против России

TNI: немецкий план на случай войны с РФ стал самым агрессивным за десятилетия

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Немецкий план на случай войны с Россией под названием OPLAN DEU стал самым воинственным проектом НАТО за последние десятилетия, считает старший редактор по национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайхерт.
"OPLAN DEU перечисляет меры, с помощью которых Германия в случае потенциального конфликта с ядерной Россией снова превратится в прифронтовую страну. <…> Это — самый агрессивный и дерзкий военный план, вышедший из недр НАТО и, в частности, Германии со времен холодной войны", — пишет Вайхерт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ рассказали о болезненном ударе США по Украине
11:46
Обозреватель отметил, что нынешних сил бундесвера недостаточно для того, чтобы противостоять Москве, и добавил, что большая часть населения ФРГ отрицательно относится к милитаризации национальной экономики. Однако, лидеры европейских стран, по словам Вайхерта, выражают чрезмерную уверенность в гипотетической победе над Россией.
"НАТО утверждает, что к 2029 году Россия укрепит свою военную машину настолько, что сможет нанести прямой удар по Европе. Лишь немногие европейские лидеры ясно понимают, что, стоит Москве только захотеть, как она смогла бы ударить по любой точке Европы — причем неоднократно — не встретив практически никакого сопротивления. Дело в том, что русские не хотят нападать на Европу и не стремятся к масштабной войне с НАТО", — подчеркнул Вайхерт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
США планируют потратить 400 миллионов долларов на поддержку Украины
06:05
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияНАТОЕвропаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала