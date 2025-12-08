https://ria.ru/20251208/zaharov-2060555857.html
Захарова подтвердила подготовку визита главы МИД Ирана в Россию
Захарова подтвердила подготовку визита главы МИД Ирана в Россию - РИА Новости, 08.12.2025
Захарова подтвердила подготовку визита главы МИД Ирана в Россию
ЗАХАРОВА ПОДТВЕРДИЛА РИА НОВОСТИ ПРОРАБОТКУ ВИЗИТА ГЛАВЫ МИД ИРАНА АББАСА АРАКЧИ В РОССИЮ РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:26:00+03:00
2025-12-08T13:26:00+03:00
2025-12-08T13:26:00+03:00
иран
аббас аракчи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251202/iran-2059262657.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, аббас аракчи, россия
Иран, Аббас Аракчи, Россия
Захарова подтвердила подготовку визита главы МИД Ирана в Россию
Захарова сообщила о подготовке визита главы МИД Ирана Аракчи в Россию