Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 145 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 08.12.2025
Новости
ВСУ за сутки потеряли более 145 военных в зоне действия группировки "Юг"