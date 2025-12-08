Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 145 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.