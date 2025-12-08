https://ria.ru/20251208/yaponiya-2060692232.html
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 23, пишет AP
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 23, пишет AP - РИА Новости, 08.12.2025
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 23, пишет AP
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 23, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 08.12.2025
AP: В Японии 23 человека пострадали, в том числе один в серьезной степени