В Японии изменили данные по предварительной магнитуде землетрясения на 7,6

"В течение недели, в особенности в течение двух-трех дней, возможны такие же по силе подземные толчки. Эпицентр землетрясения находится в месте, где ранее происходили множественные землетрясения, поэтому есть вероятность еще более сильных толчков. Что касается магнитуды, то, предварительно, это 7,6", - сказал представитель управления.