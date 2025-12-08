Рейтинг@Mail.ru
В Японии изменили данные по предварительной магнитуде землетрясения на 7,6 - РИА Новости, 08.12.2025
22:49 08.12.2025
В Японии изменили данные по предварительной магнитуде землетрясения на 7,6
В Японии изменили данные по предварительной магнитуде землетрясения на 7,6
Метеоуправление Японии изменило данные по предварительной магнитуде землетрясения на 7,6, прямая трансляция пресс-конференции управления идет в интернете.
В Японии изменили данные по предварительной магнитуде землетрясения на 7,6

ТОКИО, 8 дек - РИА Новости. Метеоуправление Японии изменило данные по предварительной магнитуде землетрясения на 7,6, прямая трансляция пресс-конференции управления идет в интернете.
Главное метеорологическое управление Японии в понедельник сообщило, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе японской северной префектуры Аомори.
"В течение недели, в особенности в течение двух-трех дней, возможны такие же по силе подземные толчки. Эпицентр землетрясения находится в месте, где ранее происходили множественные землетрясения, поэтому есть вероятность еще более сильных толчков. Что касается магнитуды, то, предварительно, это 7,6", - сказал представитель управления.
На северо-восточном побережье страны объявили угрозу цунами до трех метров, уточнило управление. Предупреждение о цунами охватывает побережье самого северного острова Хоккайдо и северо-восточного побережья основного острова Хонсю, отметило главное метеорологическое управление. Максимальная высота цунами к этому часу составила 70 сантиметров. Очаг землетрясения залегал на глубине в 50 километров у восточного побережья префектуры Аомори, добавили метеорологи. По их данным, подземные толчки ощущались в Токио. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в государстве, заключило управление. В связи с землетрясением министерство обороны и силы самообороны Японии создали штаб по ликвидации последствий землетрясения.
