В Японии основные потоки российских туристов не затронуты землетрясением - РИА Новости, 08.12.2025
19:47 08.12.2025
В Японии основные потоки российских туристов не затронуты землетрясением
япония
аомори (префектура)
ассоциация туроператоров россии (атор)
хонсю (остров)
япония, аомори (префектура), ассоциация туроператоров россии (атор), хонсю (остров), в мире
Япония, Аомори (префектура), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Хонсю (остров), В мире
В Японии основные потоки российских туристов не затронуты землетрясением

В Японии популярные маршруты российских туристов не затронуты землетрясением

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Популярные туристические маршруты и основные потоки российских туристов в Японии напрямую не затронуты землетрясением, сообщила в понедельник ассоциация туроператорв России (АТОР).
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе северной префектуры Аомори, сообщило ранее главное метеорологическое управление Японии.
"Как отмечают российские туроператоры, популярные туристические маршруты и основные потоки туристов напрямую не затронуты", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
"Регион Аомори – это классическая японская "глубинка" с фокусом на природный и индивидуальный туризм. Он никогда не входил в популярные групповые маршруты вроде "Золотого кольца" из-за удаленности и специфики. Основные посетители здесь – сами японцы", – цитирует ассоциация представителям компании Space Travel.
Кроме того, как сообщает АТОР, в туроператоре ITM group подтвердили, что их туристов в зоне бедствия нет. "Наши туристы находятся на Хонсю, в Кавагутико. Некоторые из них почувствовали отдаленные толчки, но их безопасности и планам поездки ничто не угрожает. Префектуры Аомори, Иватэ и Хоккайдо не входят в наши классические и текущие зимние программы", – заявили в компании.
В АТОР также напомнили, что север Японии является сейсмически активной зоной, где регулярно фиксируются подземные толчки. Землетрясение на повлияло на работу ключевых аэропортов страны. Ситуация остается на контроле властей и спасательных служб.
Япония, Аомори (префектура), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Хонсю (остров)
 
 
