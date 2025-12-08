Землетрясение в районе Токио может привести к гибели 18 тысяч человек

ТОКИО, 8 дек — РИА Новости. Мощное землетрясение, которое с высокой вероятностью может произойти рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами в ближайшие десятилетия, может привести к гибели до 18 тысяч человек и экономическому ущербу в 83 триллиона иен (535 миллиардов долларов), передают агентство Киодо и издание Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада.
Отмечается, что оценка основана на сценарии, при котором в столичном регионе произойдет землетрясение магнитудой 7,3. По мнению экспертов, вероятность землетрясения подобной силы в районе Токио в ближайшие 30 лет составляет примерно 70 процентов.
Так, согласно расчетам правительства, при худшем сценарии при ударе стихии могут погибнуть до 18 тысяч человек. Около 400 тысяч зданий могут быть разрушены. Еще 4,8 миллиона человек будут не в состоянии вернуться в свои дома, а число так называемых сопутствующих смертей может составить от 16 до 41 тысячи.
Японские СМИ отмечают, что новый прогноз слегка улучшился по сравнению с оценкой 2013 года. Тогда возможное число погибших при землетрясении в Токио и ближайших к нему районах оценивалось в 23 тысячи при наихудшем сценарии, а экономический ущерб — в 95 триллионов иен (около 613 миллиардов долларов).
В то же время риски для ключевой инфраструктуры, по оценке правительства, выросли. Так, в случае мощного землетрясения отключения электроэнергии могут затронуть около 16 миллионов точек энергоснабжения, что значительно превышает прежнюю оценку в 12 миллионов. Кроме того, до двух миллионов человек могут столкнуться с невозможностью пользоваться канализацией. В прежнем прогнозе этот показатель был на уровне 1,5 миллиона человек. Это связано с тем, что новая оценка учитывает факторы, которые ранее не принимались в расчет, такие как вероятность остановки очистных сооружений при масштабных перебоях электроснабжения, а также рост населения Токио и связанное с ним повышение нагрузки на сети жизненно важной инфраструктуры.
Новая оценка правительства может быть официально обнародована уже в декабре.