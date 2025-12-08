Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в районе Токио может привести к гибели 18 тысяч человек - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 08.12.2025 (обновлено: 10:00 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/yaponiya-2060488086.html
Землетрясение в районе Токио может привести к гибели 18 тысяч человек
Землетрясение в районе Токио может привести к гибели 18 тысяч человек - РИА Новости, 08.12.2025
Землетрясение в районе Токио может привести к гибели 18 тысяч человек
Мощное землетрясение, которое с высокой вероятностью может произойти рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами в ближайшие десятилетия, может... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:51:00+03:00
2025-12-08T10:00:00+03:00
в мире
токио
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
https://ria.ru/20251206/zemletryasenie-2060116142.html
токио
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437678f1c5eb722e7677869007417ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, токио, япония
В мире, Токио, Япония
Землетрясение в районе Токио может привести к гибели 18 тысяч человек

В Японии допустили, что при землетрясении у Токио погибнет до 18 тысяч человек

© AP Photo / Jae C. HongТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 8 дек — РИА Новости. Мощное землетрясение, которое с высокой вероятностью может произойти рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами в ближайшие десятилетия, может привести к гибели до 18 тысяч человек и экономическому ущербу в 83 триллиона иен (535 миллиардов долларов), передают агентство Киодо и издание Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада.
Отмечается, что оценка основана на сценарии, при котором в столичном регионе произойдет землетрясение магнитудой 7,3. По мнению экспертов, вероятность землетрясения подобной силы в районе Токио в ближайшие 30 лет составляет примерно 70 процентов.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об эффекте домино
25 августа, 19:03
Так, согласно расчетам правительства, при худшем сценарии при ударе стихии могут погибнуть до 18 тысяч человек. Около 400 тысяч зданий могут быть разрушены. Еще 4,8 миллиона человек будут не в состоянии вернуться в свои дома, а число так называемых сопутствующих смертей может составить от 16 до 41 тысячи.
Японские СМИ отмечают, что новый прогноз слегка улучшился по сравнению с оценкой 2013 года. Тогда возможное число погибших при землетрясении в Токио и ближайших к нему районах оценивалось в 23 тысячи при наихудшем сценарии, а экономический ущерб — в 95 триллионов иен (около 613 миллиардов долларов).
В то же время риски для ключевой инфраструктуры, по оценке правительства, выросли. Так, в случае мощного землетрясения отключения электроэнергии могут затронуть около 16 миллионов точек энергоснабжения, что значительно превышает прежнюю оценку в 12 миллионов. Кроме того, до двух миллионов человек могут столкнуться с невозможностью пользоваться канализацией. В прежнем прогнозе этот показатель был на уровне 1,5 миллиона человек. Это связано с тем, что новая оценка учитывает факторы, которые ранее не принимались в расчет, такие как вероятность остановки очистных сооружений при масштабных перебоях электроснабжения, а также рост населения Токио и связанное с ним повышение нагрузки на сети жизненно важной инфраструктуры.
Новая оценка правительства может быть официально обнародована уже в декабре.
Гейзер Steamboat (Пароход) в национальном парке Йеллоустоун - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Планете грозит гибель: сотня тысяч землетрясений гремит под Йеллоустоуном
6 декабря, 09:30
 
В миреТокиоЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала