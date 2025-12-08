Рейтинг@Mail.ru
23:32 08.12.2025
Условия получения подарка "Ямальская мама" расширили на Ямале
дмитрий артюхов, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал
Беременная женщина рассматривает снимок УЗИ
Беременная женщина рассматривает снимок УЗИ. Архивное фото
САЛЕХАРД, 8 дек - РИА Новости. Условия получения подарка "Ямальская мама" расширили на Ямале, теперь беременные женщины могут получить подарочный комплект в любом медицинском учреждении региона, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«
"В округе дополнили условия выдачи подарка "Ямальская мама". Теперь беременные женщины могут получить подарочный комплект не только при поступлении на родоразрешение, но и в любой медицинской организации округа по месту их наблюдения. Обязательное условие выдачи - постоянное проживание на Ямале. С предложением улучшить порядок предоставления подарочных комплектов к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову обратились будущие мамы в социальных сетях", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным правительства округа, подарочный комплект будет выдаваться будущим мамам, начиная с 30-й недели беременности, а для многоплодной беременности - с 28-й недели. Кроме того, северянки, которые по медицинским показаниям направляются на родоразрешение за пределы региона, смогут получить комплект принадлежностей для комфортных родов вместе с направлением на госпитализацию, начиная с 22-й недели.
Также, отмечают в региональном правительстве, если будущая мама не наблюдалась в медицинских организациях округа и не имеет регистрации на территории региона, подарок выдадут при поступлении на родоразрешение.
Подарочные наборы начали выдавать ямальским мамам с 7 октября. За это время выдали более 1000 комплектов, которые включают 28 предметов. Среди них: халат-кимоно, две сорочки, полотенца, тапочки, лактационные вкладыши, послеродовое нижнее белье, бутылочки с водой и косметичка с расческой и предметами гигиены, уточнило правительство Ямала.
 
