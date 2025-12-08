"Убила детей редчайшим ядом": история отравительницы Тамары Иванютиной

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В 1987-м в СССР вынесли последний смертный приговор женщине. Тамара Иванютина стала третьей и финальной в истории Советского Союза, кого приговорили к расстрелу. Ее жертвами стали девять человек — среди них двое детей. Всего пострадали 20.
Какой же был мотив? История настолько чудовищная, что в нее сложно поверить.
Семья, где травили
Тамара Масленко родилась в 1941-м в Туле. Семья была многодетной: шестеро детей ютились в коммуналке вместе с родителями, Антоном и Марией. Жизнь была трудной, соседи — конфликтными. Вместо жалоб и разбирательств супруги Масленко выбрали другой путь решения проблем.
У них была знакомая — сотрудница геологического института. Она приносила редкий химикат, который использовали для определения плотности минералов. Высокотоксичное вещество качественно травило крыс, но и вызывало у человека тяжелое отравление.
Первой жертвой стал сосед, который слишком громко включал телевизор. В коммуналке воцарилась тишина — любитель телепередач скончался в больнице.
Следующей погибла соседка, сделавшая замечание за неубранный туалет. Потом — родственница, которая навестила захворавшую Марию и неосторожно предположила, что та вряд ли выживет. Антон Масленко предложил гостье выпить за здоровье жены. Женщина согласилась. Похороны действительно состоялись — но хоронили не Марию.
Дети все знали. Но родители с малых лет внушали им: главное в жизни — достаток. Ближе всего этот урок приняла Тамара.
Мечта о черной "Волге"
Тамара мечтала разбогатеть. Ее заветной целью стала покупка черной "Волги". Достигнув совершеннолетия, она занялась спекуляцией, но быстро попалась и получила судимость.
Автомобиль Волга ГАЗ-22 на выставке советских автомобилей в ГУМе
Тогда девушка сообразила: куда проще выйти замуж за обеспеченного человека. Связала жизнь с дальнобойщиком. У него была двухкомнатная квартира и неплохой заработок. Травить мужа Тамара начала почти сразу. Понемногу добавляла яд в еду, зная: вещество накапливается в организме.
Вскоре у мужа начались проблемы: слабость, боли в ногах, выпадение волос. Он продолжал работать, пока однажды в рейсе не понял — ноги перестали чувствовать педали. Вернувшись домой, попал в больницу. Вскоре скончался. Врачи решили: сердечный приступ.
Облысение
Второй муж и свиноферма мечты
Получив квартиру покойного супруга, Тамара продала ее и переехала в Киев. Там вышла замуж за Олега Иванютина. Своего жилья у него не было, зато родители владели частным домом в Краснодарском крае.
Летом 1983-го, после свадьбы, пожилые супруги продали жилье и перебрались в Киев, купив там дом. Недвижимость очень приглянулась Тамаре. Она решила организовать там свиноферму и заработать.
Начала травить свекра. Пенсионер не мог понять, почему внезапно стал страдать болями и онемением ног. Его госпитализировали с диагнозом "обострение полиартрита", назначили лечение, отправили домой.
Боль в колене
Тамара с мужем навестила родителей. Она заботливо покормила свекра супом. Той же ночью его увезла скорая. Он скончался.
На похоронах свекрови стало плохо с сердцем. Невестка поднесла ей рюмку, где якобы было лекарство. Вместо облегчения пожилая женщина почувствовала тошноту и закричала: "Меня отравили!"
Иванютина разразилась гневом, разбила рюмку о землю. Муж встал на ее защиту. Через несколько дней свекровь умерла. А Тамара принялась потихоньку травить и Олега.
Война за объедки
Получив дом, Иванютина завела свиней и кур. Корм покупала в школьных столовых, но быстро поняла — невыгодно. В 1986-м устроилась посудомойкой в киевскую школу № 16.
С первых дней стала лезть с советами к поварам, хамила учителям и школьникам, посуду мыла плохо. Но главное — все объедки забирала себе.
Свиньи в помещении для скота на ферме
Тех, кто осмеливался что-то взять, жестоко наказывала. Однажды брат с сестрой решили унести домой для собаки остатки котлет и косточки. На следующий день Тамара подлила яд им в тарелки. Детей госпитализировали, они выжили.
Парторгу школы Екатерине Щербань и диетсестре Наталье Кукаренко повезло меньше. Они постоянно ругали Иванютину за грубость, требовали увольнения. Осенью 1986-го скончалась Щербань. Весной 1987-го, после празднования 8 Марта, в больницу попала Кукаренко. Врачи лечили ее от сердечной недостаточности. Вскоре она также трагически погибла.
День, когда все вскрылось
В школе случилось массовое отравление 27 марта 1987-го. В больницу попали 3 шестиклассников и 11 сотрудников школы. Врачи решили: грипп. Симптомы были похожи — температура, тошнота, боли, выпадение волос.
Четверо умерли: двое школьников, учитель и мастер по ремонту холодильного оборудования. После череды смертей созвали консилиум. Делом занялась прокуратура. Выяснилось: все пострадавшие в тот день обедали с опозданием. Те, кто пришли вовремя, не пострадали.
Питание в школьной столовой
При проверке выяснилось: диетсестра Кукаренко умерла с теми же симптомами. Ее тело эксгумировали. В тканях нашли следы токсичного вещества.
Среди опрошенных оказалась и Тамара Иванютина. Она вела себя крайне агрессивно, мешала осмотру кухни. При устройстве на работу скрыла судимость.
Следователи обратили внимание на череду странных смертей ее родственников. И на состояние мужа Олега — он к тому моменту облысел и почти не вставал из-за боли в ногах. Интерес к Иванютиной фактически спас ему жизнь: жена не успела довести дело до конца.
Находка в тумбочке
При обыске дома нашли бутылочку с машинным маслом. Эксперт заметила: слишком тяжелая. Внутри оказался не смазочный материал, а редкий химикат. Эксгумировали тела родителей Олега. В их тканях тоже нашли следы яда.
Поняв, что ее раскрыли, Иванютина заговорила. Выяснилось: пища, из-за которой пострадали ученики и сотрудники, предназначались заведующему столовой. Он повесил замок на кладовую после смерти Кукаренко — это вызвало гнев посудомойки.
Ученики школы обедают в столовой
Она добавила яд в еду, оставшуюся после основной раздачи, зная, что заведующий опоздает на обед. Но вместе с ним опоздали школьники, помогавшие перетаскивать стулья. Иванютина спокойно наблюдала, как дети ели отравленный обед.
Последняя пуля СССР
Вскоре нашлась лаборантка, которая дала семье Масленко токсичное вещество. По ее словам, они обращались за "отравой для крыс" девять раз.
На следствии выяснилось: сестра Тамары, Нина, тоже пользовалась ядом. Она отправила на тот свет 69-летнего мужа, предварительно получив прописку в его квартире. А мать Тамары примерно в то же время попыталась убить соседку — позавидовала ее повышенной пенсии.
Как установило следствие, от рук семейства пострадали 40 человек, 13 из которых скончались.
Руки в наручниках
Антон Масленко получил 13 лет, Мария — 10. До конца срока оба не дожили. Нина отсидела 15 лет.
Тамару Иванютину признали виновной в 20 случаях отравления, 9 из которых закончились смертью. Она стала третьей и последней в СССР женщиной, приговоренной к высшей мере.