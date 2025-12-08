"Убила детей редчайшим ядом": история отравительницы Тамары Иванютиной

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В 1987-м в СССР вынесли последний смертный приговор женщине. Тамара Иванютина стала третьей и финальной в истории Советского Союза, кого приговорили к расстрелу. Ее жертвами стали девять человек — среди них двое детей. Всего пострадали 20.

Какой же был мотив? История настолько чудовищная, что в нее сложно поверить.

Семья, где травили

Тамара Масленко родилась в 1941-м в Туле. Семья была многодетной: шестеро детей ютились в коммуналке вместе с родителями, Антоном и Марией. Жизнь была трудной, соседи — конфликтными. Вместо жалоб и разбирательств супруги Масленко выбрали другой путь решения проблем.

У них была знакомая — сотрудница геологического института. Она приносила редкий химикат, который использовали для определения плотности минералов. Высокотоксичное вещество качественно травило крыс, но и вызывало у человека тяжелое отравление.

Первой жертвой стал сосед, который слишком громко включал телевизор. В коммуналке воцарилась тишина — любитель телепередач скончался в больнице.

Следующей погибла соседка, сделавшая замечание за неубранный туалет. Потом — родственница, которая навестила захворавшую Марию и неосторожно предположила, что та вряд ли выживет. Антон Масленко предложил гостье выпить за здоровье жены. Женщина согласилась. Похороны действительно состоялись — но хоронили не Марию.

Дети все знали. Но родители с малых лет внушали им: главное в жизни — достаток. Ближе всего этот урок приняла Тамара.

Мечта о черной "Волге"

Тамара мечтала разбогатеть. Ее заветной целью стала покупка черной "Волги". Достигнув совершеннолетия, она занялась спекуляцией, но быстро попалась и получила судимость.

Тогда девушка сообразила: куда проще выйти замуж за обеспеченного человека. Связала жизнь с дальнобойщиком. У него была двухкомнатная квартира и неплохой заработок. Травить мужа Тамара начала почти сразу. Понемногу добавляла яд в еду, зная: вещество накапливается в организме.

Вскоре у мужа начались проблемы: слабость, боли в ногах, выпадение волос. Он продолжал работать, пока однажды в рейсе не понял — ноги перестали чувствовать педали. Вернувшись домой, попал в больницу. Вскоре скончался. Врачи решили: сердечный приступ.

© Depositphotos.com / wasansos1 Облысение © Depositphotos.com / wasansos1 Облысение

Второй муж и свиноферма мечты

Получив квартиру покойного супруга, Тамара продала ее и переехала в Киев. Там вышла замуж за Олега Иванютина. Своего жилья у него не было, зато родители владели частным домом в Краснодарском крае.

Летом 1983-го, после свадьбы, пожилые супруги продали жилье и перебрались в Киев, купив там дом. Недвижимость очень приглянулась Тамаре. Она решила организовать там свиноферму и заработать.

Начала травить свекра. Пенсионер не мог понять, почему внезапно стал страдать болями и онемением ног. Его госпитализировали с диагнозом "обострение полиартрита", назначили лечение, отправили домой.

© Depositphotos.com / Siam Pukkato Боль в колене © Depositphotos.com / Siam Pukkato Боль в колене

Тамара с мужем навестила родителей. Она заботливо покормила свекра супом. Той же ночью его увезла скорая. Он скончался.

На похоронах свекрови стало плохо с сердцем. Невестка поднесла ей рюмку, где якобы было лекарство. Вместо облегчения пожилая женщина почувствовала тошноту и закричала : "Меня отравили!"

Иванютина разразилась гневом, разбила рюмку о землю. Муж встал на ее защиту. Через несколько дней свекровь умерла. А Тамара принялась потихоньку травить и Олега.

Война за объедки

Получив дом, Иванютина завела свиней и кур. Корм покупала в школьных столовых, но быстро поняла — невыгодно. В 1986-м устроилась посудомойкой в киевскую школу № 16.

С первых дней стала лезть с советами к поварам, хамила учителям и школьникам, посуду мыла плохо. Но главное — все объедки забирала себе.

Тех, кто осмеливался что-то взять, жестоко наказывала. Однажды брат с сестрой решили унести домой для собаки остатки котлет и косточки. На следующий день Тамара подлила яд им в тарелки. Детей госпитализировали, они выжили.

Парторгу школы Екатерине Щербань и диетсестре Наталье Кукаренко повезло меньше. Они постоянно ругали Иванютину за грубость, требовали увольнения. Осенью 1986-го скончалась Щербань. Весной 1987-го, после празднования 8 Марта, в больницу попала Кукаренко. Врачи лечили ее от сердечной недостаточности. Вскоре она также трагически погибла.

День, когда все вскрылось

В школе случилось массовое отравление 27 марта 1987-го. В больницу попали 3 шестиклассников и 11 сотрудников школы. Врачи решили: грипп. Симптомы были похожи — температура, тошнота, боли, выпадение волос.

Четверо умерли: двое школьников, учитель и мастер по ремонту холодильного оборудования. После череды смертей созвали консилиум. Делом занялась прокуратура. Выяснилось: все пострадавшие в тот день обедали с опозданием. Те, кто пришли вовремя, не пострадали.

При проверке выяснилось: диетсестра Кукаренко умерла с теми же симптомами. Ее тело эксгумировали. В тканях нашли следы токсичного вещества.

Среди опрошенных оказалась и Тамара Иванютина. Она вела себя крайне агрессивно, мешала осмотру кухни. При устройстве на работу скрыла судимость.

Следователи обратили внимание на череду странных смертей ее родственников. И на состояние мужа Олега — он к тому моменту облысел и почти не вставал из-за боли в ногах. Интерес к Иванютиной фактически спас ему жизнь: жена не успела довести дело до конца.

Находка в тумбочке

При обыске дома нашли бутылочку с машинным маслом. Эксперт заметила: слишком тяжелая. Внутри оказался не смазочный материал, а редкий химикат. Эксгумировали тела родителей Олега. В их тканях тоже нашли следы яда.

Поняв, что ее раскрыли, Иванютина заговорила . Выяснилось: пища, из-за которой пострадали ученики и сотрудники, предназначались заведующему столовой. Он повесил замок на кладовую после смерти Кукаренко — это вызвало гнев посудомойки.

Она добавила яд в еду, оставшуюся после основной раздачи, зная, что заведующий опоздает на обед. Но вместе с ним опоздали школьники, помогавшие перетаскивать стулья. Иванютина спокойно наблюдала, как дети ели отравленный обед.

Последняя пуля СССР

Вскоре нашлась лаборантка, которая дала семье Масленко токсичное вещество. По ее словам , они обращались за "отравой для крыс" девять раз.

На следствии выяснилось: сестра Тамары, Нина, тоже пользовалась ядом. Она отправила на тот свет 69-летнего мужа, предварительно получив прописку в его квартире. А мать Тамары примерно в то же время попыталась убить соседку — позавидовала ее повышенной пенсии.

Как установило следствие, от рук семейства пострадали 40 человек, 13 из которых скончались.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Руки в наручниках © Sputnik / Табылды Кадырбеков Руки в наручниках

Антон Масленко получил 13 лет, Мария — 10. До конца срока оба не дожили. Нина отсидела 15 лет.