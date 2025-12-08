Рейтинг@Mail.ru
Wildberries пока не получала досудебную претензию от Aurus Cashmere - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 08.12.2025 (обновлено: 12:22 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/wildberries-2060524827.html
Wildberries пока не получала досудебную претензию от Aurus Cashmere
Wildberries пока не получала досудебную претензию от Aurus Cashmere - РИА Новости, 08.12.2025
Wildberries пока не получала досудебную претензию от Aurus Cashmere
Wildberries пока не получал досудебную претензию от бренда одежды Aurus Cashmere, а при получении проведут дополнительную проверку, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T11:47:00+03:00
2025-12-08T12:22:00+03:00
wildberries
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961939815_0:9:2815:1592_1920x0_80_0_0_7f23400af5db8da7c3d95acfe7b1151b.jpg
https://ria.ru/20251124/ideja-2057076266.html
https://ria.ru/20251024/komissiya-2050459322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961939815_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_f15fca12addffc61ed10a5dbd6f60436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, экономика, россия
Wildberries, Экономика, Россия
Wildberries пока не получала досудебную претензию от Aurus Cashmere

РИА Новости: Wildberries еще не получала досудебную претензию от Aurus Cashmere

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Wildberries пока не получал досудебную претензию от бренда одежды Aurus Cashmere, а при получении проведут дополнительную проверку, заявили РИА Новости в компании.
Бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота.
"На данный момент мы не получали досудебную претензию от указанной компании. При получении такого документа готовы незамедлительно провести дополнительную проверку по обращению правообладателя", - сказали в Wildberries.
Люди в пункте выдачи заказов Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Wildberries&Russ прокомментировала идею об ограничениях для маркетплейсов
24 ноября, 10:58
Там отметили, что маркетплейс выступает онлайн-витриной, которая соединяет покупателя и продавца.
Каждый правообладатель, в свою очередь, может обратиться в компанию с запросом о защите его интеллектуальной собственности, указали в Wildberries. Карточки контрафактных товаров блокируются, если при проверке доказывается нарушения.
"Маркетплейс исходит из принципа добросовестности продавцов, и, принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства и правилам площадки. Платформа всегда оперативно реагирует на обращения и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - заключили в компании.
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Wildberries снизит комиссию для 80% предпринимателей малого бизнеса
24 октября, 19:00
 
Вайлдберриз (Wildberries)ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала