Wildberries пока не получала досудебную претензию от Aurus Cashmere

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Wildberries пока не получал досудебную претензию от бренда одежды Aurus Cashmere, а при получении проведут дополнительную проверку, заявили РИА Новости в компании.

Бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота.

"На данный момент мы не получали досудебную претензию от указанной компании. При получении такого документа готовы незамедлительно провести дополнительную проверку по обращению правообладателя", - сказали в Wildberries.

Там отметили, что маркетплейс выступает онлайн-витриной, которая соединяет покупателя и продавца.

Каждый правообладатель, в свою очередь, может обратиться в компанию с запросом о защите его интеллектуальной собственности, указали в Wildberries. Карточки контрафактных товаров блокируются, если при проверке доказывается нарушения.