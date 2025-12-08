Aurus направил досудебную претензию Wildberries из-за продажи подделок

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Национальный бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиардов рублей из-за продажи на маркетплейсей одежды с товарным знаком Aurus, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В порядке досудебного урегулирования требуем от "Вайлдберриз":.. выплатить компенсацию за нарушение права на товарные знаки 25 класса МКТУ и репутационные риски в размере 1 200 000 000 рублей", - говорится в документе.
Бутик одежды под брендом Aurus планируется открыть в Москве
29 сентября, 13:32
Кроме того, Aurus Cashmere требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под люксовым российским брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота.
"Незамедлительно прекратить нарушение исключительных прав на товарные знаки "Aurus" по свидетельствам Российской Федерации Nº 656494, 656493, 623640, а именно прекратить продажу товаров с товарными знаками "Aurus" связанных с использованием обозначений, сходных до степени смешения с Товарными знаками в интернет-магазине на территории Российской Федерации без согласия правообладателя… Товары, с товарными знаками "Aurus", продаваемые через интернет-магазин, незамедлительно изъять из оборота и уничтожить, как незаконные", - говорится в документе.
В Aurus Cashmere РИА Новости также добавили, что факт незаконного использования товарного знака Aurus зафиксирован в установленном законом порядке и будет представлен как доказательство.
"Бренд "Aurus" создавался как стандарт и символ российского люкса. Компания "Аурус", выпускающая автомобили для президента РФ и правительства РФ, известна во всем мире. Теперь компания выпускает и собственную одежду... Люксовый бренд ориентирован на потребителей "Aurus" и не реализует премиальные товары через интернет-магазины "Вайлдберриз", - подчеркнули в Aurus Cashmere.
РИА Новости направило запрос в объединенную компанию Wildberries&Russ.
В пятницу РИА Новости обратило внимание, что на Wildberries появилась подделка одежды под брендом Aurus. Производитель подтвердил агентству, что представленная на онлайн-площадках одежда является фальшивой и к российскому бренду Aurus не относится. В пресс-службе Wildberries&Russ РИА Новости прокомментировали тогда, что компания Aurus не просила Wildberries блокировать магазин одежды, который продает товары якобы под ее брендом.
Aurus запустит специальную линейку одежды для российских спортсменов
29 сентября, 15:01