В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18