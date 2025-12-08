https://ria.ru/20251208/vsu-2060660889.html
ВСУ признали потерю Су-27 и гибель летчика
Вооруженные силы Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны, следует из заявления пресс-службы Воздушных сил ВСУ. РИА Новости, 08.12.2025
ВВС Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны