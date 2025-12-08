Рейтинг@Mail.ru
ВСУ признали потерю Су-27 и гибель летчика
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 08.12.2025 (обновлено: 19:19 08.12.2025)
ВСУ признали потерю Су-27 и гибель летчика
ВСУ признали потерю Су-27 и гибель летчика - РИА Новости, 08.12.2025
ВСУ признали потерю Су-27 и гибель летчика
Вооруженные силы Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны, следует из заявления пресс-службы Воздушных сил ВСУ. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:03:00+03:00
2025-12-08T19:19:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
су-27
специальная военная операция на украине
в мире, вооруженные силы украины, су-27
В мире, Вооруженные силы Украины, Су-27, Специальная военная операция на Украине
ВСУ признали потерю Су-27 и гибель летчика

ВВС Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны

Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины
Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины
Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Архивное фото
Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны, следует из заявления пресс-службы Воздушных сил ВСУ.
"В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Обстоятельства инцидента уточняются, точное место крушения самолета не указывается.
Истребитель Миг-29 ВВС Украины
На Украине разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб
23 августа, 09:55
23 августа, 09:55
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
