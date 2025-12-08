https://ria.ru/20251208/vsu-2060496385.html
В Запорожской области из-за атаки ВСУ обесточены около 12 тысяч абонентов
Около 12 тысяч абонентов обесточены в Запорожской области из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 08.12.2025
В Запорожской области из-за атаки БПЛА ВСУ обесточены 11958 абонентов