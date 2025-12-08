Рейтинг@Mail.ru
Большая часть новобранцев ВСУ в Сумской области травмированы
08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 08.12.2025
Большая часть новобранцев ВСУ в Сумской области травмированы
Большая часть новобранцев ВСУ в Сумской области травмированы - РИА Новости, 08.12.2025
Большая часть новобранцев ВСУ в Сумской области травмированы
Большая часть новобранцев 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области травмированы, больны и слегли в медсанчасть - некоторые из них подвергались... РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Большая часть новобранцев ВСУ в Сумской области травмированы

РИА Новости: в одну из бригад ВСУ прислали новобранцев с травмами

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большая часть новобранцев 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области травмированы, больны и слегли в медсанчасть - некоторые из них подвергались регулярным избиениям со стороны инструкторов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде прибыло пополнение из учебного центра Черновцов. Однако большая часть из них оказались травмированы, больны и слегли в санчасть", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной этому послужили регулярные избиения мобилизованных со стороны инструкторов и нечеловеческие условия содержания.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный
20 марта, 05:49
 
Специальная военная операция на Украине
Сумская область
Вооруженные силы Украины
В мире
 
 
