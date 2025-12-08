https://ria.ru/20251208/vsu-2060484041.html
Большая часть новобранцев ВСУ в Сумской области травмированы
Большая часть новобранцев ВСУ в Сумской области травмированы
Большая часть новобранцев ВСУ в Сумской области травмированы
Большая часть новобранцев 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области травмированы, больны и слегли в медсанчасть - некоторые из них подвергались...
сумская область
Большая часть новобранцев ВСУ в Сумской области травмированы
РИА Новости: в одну из бригад ВСУ прислали новобранцев с травмами
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большая часть новобранцев 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области травмированы, больны и слегли в медсанчасть - некоторые из них подвергались регулярным избиениям со стороны инструкторов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде прибыло пополнение из учебного центра Черновцов. Однако большая часть из них оказались травмированы, больны и слегли в санчасть", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной этому послужили регулярные избиения мобилизованных со стороны инструкторов и нечеловеческие условия содержания.