Большая часть новобранцев ВСУ в Сумской области травмированы

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большая часть новобранцев 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области травмированы, больны и слегли в медсанчасть - некоторые из них подвергались регулярным избиениям со стороны инструкторов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде прибыло пополнение из учебного центра Черновцов. Однако большая часть из них оказались травмированы, больны и слегли в санчасть", - сказал собеседник агентства.