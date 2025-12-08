https://ria.ru/20251208/vsu-2060482869.html
В добровольческое подразделение ВСУ набрали сатанистов
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинское добровольческое подразделение "Фрайкор" на харьковском направлении набрало в свои ряды сатанистов и язычников (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
Подразделение "Фрайкор" было сформировано на базе украинской националистской организации в Харьковской области
. До начала СВО движение было известно публичными акциями с применением насилия. Первый командир Георгий Тарасенко был ликвидирован российскими военнослужащими в марте 2022 года.
На эмблеме подразделения "Фрайкор" присутствуют символика нацистской организации СС. Отсылки к организации встречаются в публикациях военнослужащих подразделения. Например, в аккаунте лейтенанта Вадима Герасименко, который размещает провокационные надписи на немецком языке. Также он называет Белгород
- украинским городом, шутит о концлагере Бухенвальд.
На многих публикациях Герасименко есть сатанинская символика и отсылки к языческой мифологии. Взгляды сослуживца разделяет другой нацист - Василь Журба. На фотографиях они показывают сатанинские жесты и черепа животных, размещают пентаграммы, руны, упоминания языческих богов.