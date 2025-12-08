В добровольческое подразделение ВСУ набрали сатанистов

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинское добровольческое подразделение "Фрайкор" на харьковском направлении набрало в свои ряды сатанистов и язычников (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.