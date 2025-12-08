Рейтинг@Mail.ru
В добровольческое подразделение ВСУ набрали сатанистов - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 08.12.2025 (обновлено: 09:43 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/vsu-2060482869.html
В добровольческое подразделение ВСУ набрали сатанистов
В добровольческое подразделение ВСУ набрали сатанистов - РИА Новости, 08.12.2025
В добровольческое подразделение ВСУ набрали сатанистов
Украинское добровольческое подразделение "Фрайкор" на харьковском направлении набрало в свои ряды сатанистов и язычников (международное движение сатанизма... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T06:20:00+03:00
2025-12-08T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
белгород
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060498409_0:132:1080:740_1920x0_80_0_0_c5b016f5790d3bc7579525d7fef7709a.jpg
https://ria.ru/20250812/kontingent-2034625565.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
белгород
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060498409_0:31:1080:841_1920x0_80_0_0_a80b13158b26e0972076ef4fdf0e2f08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, белгород, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Белгород, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В добровольческое подразделение ВСУ набрали сатанистов

РИА Новости: в добровольческое подразделение ВСУ "Фрайкор" набрали сатанистов

© Фото : ФрайкорБоевик подразделения "Фрайкор"
Боевик подразделения Фрайкор - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Фрайкор
Боевик подразделения "Фрайкор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинское добровольческое подразделение "Фрайкор" на харьковском направлении набрало в свои ряды сатанистов и язычников (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
Подразделение "Фрайкор" было сформировано на базе украинской националистской организации в Харьковской области. До начала СВО движение было известно публичными акциями с применением насилия. Первый командир Георгий Тарасенко был ликвидирован российскими военнослужащими в марте 2022 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Сатанисты* и язычники". В ряды ВСУ направят "нестандартный" контингент
12 августа, 08:00
На эмблеме подразделения "Фрайкор" присутствуют символика нацистской организации СС. Отсылки к организации встречаются в публикациях военнослужащих подразделения. Например, в аккаунте лейтенанта Вадима Герасименко, который размещает провокационные надписи на немецком языке. Также он называет Белгород - украинским городом, шутит о концлагере Бухенвальд.
На многих публикациях Герасименко есть сатанинская символика и отсылки к языческой мифологии. Взгляды сослуживца разделяет другой нацист - Василь Журба. На фотографиях они показывают сатанинские жесты и черепа животных, размещают пентаграммы, руны, упоминания языческих богов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьБелгородУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала