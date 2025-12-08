https://ria.ru/20251208/vs-2060539062.html
ВС России освободили населенный пункт Червоное в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Червоное в ДНР - РИА Новости, 08.12.2025
ВС России освободили населенный пункт Червоное в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Червоное в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2025
