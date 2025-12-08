Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили населенный пункт Червоное в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 08.12.2025 (обновлено: 13:17 08.12.2025)
ВС России освободили населенный пункт Червоное в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Червоное в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Червоное в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2025
безопасность, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили населенный пункт Червоное в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Червоное в ДНР

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Червоное в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Червоное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Червоное в ДНР
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Червоное в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Червоное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
