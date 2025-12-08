Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, как изменилась ситуация в боях за Константиновку - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/vs-2060511086.html
Пушилин рассказал, как изменилась ситуация в боях за Константиновку
Пушилин рассказал, как изменилась ситуация в боях за Константиновку - РИА Новости, 08.12.2025
Пушилин рассказал, как изменилась ситуация в боях за Константиновку
Вооруженные силы РФ теперь могут освобождать Константиновку с восточного и северо-восточного направления, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:49:00+03:00
2025-12-08T10:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45579cca7da6cb292c0e7e87d571e460.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e802f9a8ec8235f7a2fea8820024bf90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал, как изменилась ситуация в боях за Константиновку

Пушилин: ВС РФ теперь могут освобождать Константиновку еще с двух направлений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ теперь могут освобождать Константиновку с восточного и северо-восточного направления, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление. После освобождения Клинового и Безыменного теперь появилась (возможность — ред.) у наших подразделений еще с одного направления продолжить освобождение данного населённого пункта — уже с восточного и северо-восточного. Мы видим, что противник в самой Константиновке, безусловно, сопротивляется еще, но те примеры, которые доносятся с Красноармейско-Димитровской агломерации, конечно же, говорят о неминуемом освобождении и зачистке данного населенного пункта, но чуть позже", — сообщил Пушилин в эфире Россия 24.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала