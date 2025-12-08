https://ria.ru/20251208/volodin-2060578370.html
Володин призвал контролировать вопросы развития искусственного интеллекта
Володин призвал контролировать вопросы развития искусственного интеллекта
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта, требуют не только дополнительного внимания, но и контроля, заявил
председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совершенно очевидно, что те же вопросы, связанные с развитием новых технологий, искусственного интеллекта, требуют не только дополнительного внимания, но и контроля", - сказал Володин
в ходе совместного заседания Совета и восемнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ
По его словам, необходимо сделать все, чтобы от этого не пострадали дети, люди и государство.
"Вот в Европе
в одном государстве взяли и назначили искусственный интеллект министром. Он проворовался. Вот смотрите, а сейчас возбудили дело в отношении кого? Искусственного интеллекта. А кто это? На сегодняшний день нет базового закона. Отношения искусственного интеллекта и человека, робота и человека. Все стараются как можно быстрее по этому тонкому льду, кто - до денег добраться, кто - до известности, кто, в принципе, идет по этому пути в рамках самореализации. Но мы с вами должны думать о наших гражданах, о странах. Это новые вызовы. Ну и новые возможности", - отметил председатель Госдумы
Он подчеркнул, что серьезные наработки в этой части есть в Китае
. "Можно было бы попросить наших коллег поделиться, как они вышли на это решение, какие нарративы и многие другие подходы, которые сегодня используют в этой части. Они смогли защитить свой суверенитет. Они защищают граждан от деструктивного контента", - добавил Володин.
"Что не скажешь, допустим, о тех же европейских странах. Они, во-первых, не влияют на это, у них нет собственного ресурса в основном. С другой стороны, то законодательство, которое ими сформировано за последнее время, абсолютно не ставит своей целью защиту населения от разрушительных действий, в том числе этих новых технологий", - считает председатель Госдумы.