Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал контролировать вопросы развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 08.12.2025 (обновлено: 14:49 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/volodin-2060578370.html
Володин призвал контролировать вопросы развития искусственного интеллекта
Володин призвал контролировать вопросы развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 08.12.2025
Володин призвал контролировать вопросы развития искусственного интеллекта
Вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта, требуют не только дополнительного внимания, но и контроля, заявил председатель Парламентской ассамблеи РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:35:00+03:00
2025-12-08T14:49:00+03:00
технологии
европа
китай
вячеслав володин
госдума рф
одкб
ии
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151322/29/1513222951_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_66ec80a5e0d96f580095b78110367bcb.jpg
https://ria.ru/20251202/ii-2059228676.html
https://ria.ru/20250801/ii-2032884555.html
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151322/29/1513222951_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d9f0a357b1d02714b0190359bc61e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, европа, китай, вячеслав володин, госдума рф, одкб, ии, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Европа, Китай, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ОДКБ, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ)
Володин призвал контролировать вопросы развития искусственного интеллекта

Володин заявил, что вопросы развития ИИ требуют дополнительного контроля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта, требуют не только дополнительного внимания, но и контроля, заявил председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Совершенно очевидно, что те же вопросы, связанные с развитием новых технологий, искусственного интеллекта, требуют не только дополнительного внимания, но и контроля", - сказал Володин в ходе совместного заседания Совета и восемнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В ООН предупредили о рисках применения ИИ в военных целях
2 декабря, 14:56
По его словам, необходимо сделать все, чтобы от этого не пострадали дети, люди и государство.
«
"Вот в Европе в одном государстве взяли и назначили искусственный интеллект министром. Он проворовался. Вот смотрите, а сейчас возбудили дело в отношении кого? Искусственного интеллекта. А кто это? На сегодняшний день нет базового закона. Отношения искусственного интеллекта и человека, робота и человека. Все стараются как можно быстрее по этому тонкому льду, кто - до денег добраться, кто - до известности, кто, в принципе, идет по этому пути в рамках самореализации. Но мы с вами должны думать о наших гражданах, о странах. Это новые вызовы. Ну и новые возможности", - отметил председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что серьезные наработки в этой части есть в Китае. "Можно было бы попросить наших коллег поделиться, как они вышли на это решение, какие нарративы и многие другие подходы, которые сегодня используют в этой части. Они смогли защитить свой суверенитет. Они защищают граждан от деструктивного контента", - добавил Володин.
"Что не скажешь, допустим, о тех же европейских странах. Они, во-первых, не влияют на это, у них нет собственного ресурса в основном. С другой стороны, то законодательство, которое ими сформировано за последнее время, абсолютно не ставит своей целью защиту населения от разрушительных действий, в том числе этих новых технологий", - считает председатель Госдумы.
Изображение, сгенерированное ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ
1 августа, 17:16
 
ТехнологииЕвропаКитайВячеслав ВолодинГосдума РФОДКБИИИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала