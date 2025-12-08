Володин призвал контролировать вопросы развития искусственного интеллекта

По его словам, необходимо сделать все, чтобы от этого не пострадали дети, люди и государство.

"Что не скажешь, допустим, о тех же европейских странах. Они, во-первых, не влияют на это, у них нет собственного ресурса в основном. С другой стороны, то законодательство, которое ими сформировано за последнее время, абсолютно не ставит своей целью защиту населения от разрушительных действий, в том числе этих новых технологий", - считает председатель Госдумы.