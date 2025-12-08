Рейтинг@Mail.ru
03:16 08.12.2025
Во "Внуково" ввели временные ограничения
Во "Внуково" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T03:16:00+03:00
2025-12-08T03:16:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
внуково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Внуково (аэропорт)
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация.
"️Аэропорт "Внуково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
02:38
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьВнуково (аэропорт)
 
 
