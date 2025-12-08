Рейтинг@Mail.ru
12:19 08.12.2025 (обновлено: 12:25 08.12.2025)
Финансирование программы ВМС США по подводным лодкам в проекте оборонного бюджета на 2026 финансовый год увеличено более чем на 3,23 миллиарда долларов, следует РИА Новости, 08.12.2025
2025
Бюджет ВМС США на подлодки увеличили более чем на 3,2 миллиарда долларов

Атомная подводная лодка USS Georgia
Атомная подводная лодка USS Georgia
© AP Photo / Indra Beaufort
Атомная подводная лодка USS Georgia. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Финансирование программы ВМС США по подводным лодкам в проекте оборонного бюджета на 2026 финансовый год увеличено более чем на 3,23 миллиарда долларов, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"К линии финансирования атомных подлодок класса Virginia добавлено 1,92 миллиарда долларов. Ещё 615,9 миллиона направлены на предварительные закупки для Virginia Class, а 700 миллионов - на предварительные закупки для Columbia Class", - говорится в проекте, где такие траты указаны как "расширение программы".
Американские военные садятся в самолет
Офицер ВМС рассказал, чем может стать вторжение в Венесуэлу для США
17 ноября, 06:04
 
В мире, США
 
 
