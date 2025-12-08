https://ria.ru/20251208/vms-2060533197.html
Бюджет ВМС США на подлодки увеличили более чем на 3,2 миллиарда долларов
Финансирование программы ВМС США по подводным лодкам в проекте оборонного бюджета на 2026 финансовый год увеличено более чем на 3,23 миллиарда долларов, следует РИА Новости, 08.12.2025
Финансирование программы ВМС США по подлодкам увеличено на $3,23 млрд