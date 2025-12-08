Две новые программы в сфере туризма разработаны в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек – РИА Новости. Две новые программы в сфере туризма разработаны в Кировской области по поручению губернатора Александра Соколова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Итоги развития сферы туризма региона в 2025 году представили на оперативном совещании главы региона. По предварительным данным, туристический поток в 2025 году в Кировскую область увеличился на 5%.

"Для привлечения туристов проводятся событийные мероприятия. Проект "Киров – новогодняя столица России 2024-2025" привлек порядка 70 тысяч человек. Пятнадцатый Всероссийский сельский Сабантуй в городе Вятские Поляны посетили порядка 60 тысяч человек из 70 регионов России. Знаковым событием стал проект "Прогулочная Спасская". Привлекают туристов межрегиональный фестиваль железа "Remeslo", фестивали "Истобенский огурец", "Орловская Ладья", "Три Спаса", — цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Кировской области Алексея Жердева.

Отмечается, что одновременно с событийными инициативами в течение года велась системная работа по развитию туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Туристическая навигация создана в Белой Холунице, Кирово-Чепецке, в Великорецком, Вятских Полянах.

По данным Единого реестра объектов классификации, в сфере туристской индустрии в Кировской области зарегистрировано 137 средств размещения (гостиницы, базы отдыха, санаторно-курортные организации и иные средств размещения). В них создано порядка 10 000 мест размещения.