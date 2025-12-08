Липецкие власти опровергли данные о выселении беженцев из ПВР

ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Информация о выселении из пункта временного размещения в Липецкой области беженцев из новых регионов не соответствует действительности, однако власти начали работу по организации переезда для тех, чьё жильё уже восстановили, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее издание Lenta.Ru со ссылкой на одну из постоялиц пункта временного размещения в Липецкой области сообщило, что администратор якобы заставляет людей "ехать туда, откуда приехали", и что беженцам из ДНР и ЛНР на это отводится месяц.
"Информация "о выселении беженцев" из ЛНР или Харьковской области не соответствует действительности. Липецкая область с 2022 года приняла более 2,5 тысячи человек из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На содержание пунктов временного размещения и питание людей уже направлено 977 миллионов рублей", — сообщили в правительстве Липецкой области.
Власти добавили, что жильё некоторых семей из Мариуполя и Володарского района ДНР уже восстановлено, либо люди получили деньги на приобретение нового жилья. Для них регион организует сопровождение переезда в собственные квартиры.
"Для остальных граждан, чьё жильё ещё не восстановлено или отсутствует, условия проживания в пунктах временного размещения сохраняются. Никаких решений о прекращении поддержки таких людей не принималось и не планируется", — подытожили власти.