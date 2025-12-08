Липецкие власти опровергли данные о выселении беженцев из ПВР

ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Информация о выселении из пункта временного размещения в Липецкой области беженцев из новых регионов не соответствует действительности, однако власти начали работу по организации переезда для тех, чьё жильё уже восстановили, сообщили РИА Новости в правительстве региона.