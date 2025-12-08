Рейтинг@Mail.ru
Липецкие власти опровергли данные о выселении беженцев из ПВР - РИА Новости, 08.12.2025
12:33 08.12.2025
Липецкие власти опровергли данные о выселении беженцев из ПВР
Липецкие власти опровергли данные о выселении беженцев из ПВР
Информация о выселении из пункта временного размещения в Липецкой области беженцев из новых регионов не соответствует действительности, однако власти начали... РИА Новости, 08.12.2025
липецкая область
луганская народная республика
донецкая народная республика
происшествия
липецкая область
луганская народная республика
донецкая народная республика
2025
Липецкая область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Липецкие власти опровергли данные о выселении беженцев из ПВР

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Информация о выселении из пункта временного размещения в Липецкой области беженцев из новых регионов не соответствует действительности, однако власти начали работу по организации переезда для тех, чьё жильё уже восстановили, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее издание Lenta.Ru со ссылкой на одну из постоялиц пункта временного размещения в Липецкой области сообщило, что администратор якобы заставляет людей "ехать туда, откуда приехали", и что беженцам из ДНР и ЛНР на это отводится месяц.
"Информация "о выселении беженцев" из ЛНР или Харьковской области не соответствует действительности. Липецкая область с 2022 года приняла более 2,5 тысячи человек из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На содержание пунктов временного размещения и питание людей уже направлено 977 миллионов рублей", — сообщили в правительстве Липецкой области.
Власти добавили, что жильё некоторых семей из Мариуполя и Володарского района ДНР уже восстановлено, либо люди получили деньги на приобретение нового жилья. Для них регион организует сопровождение переезда в собственные квартиры.
"Для остальных граждан, чьё жильё ещё не восстановлено или отсутствует, условия проживания в пунктах временного размещения сохраняются. Никаких решений о прекращении поддержки таких людей не принималось и не планируется", — подытожили власти.
