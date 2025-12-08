Кого обсуждали и что смотрели пользователи ВКонтакте в 2025 году

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Brand Analytics и ВКонтакте подводят итоги года и рассказывают, какие персоны и темы привлекли внимание пользователей в 2025. В рейтинг попали селебрити, спортсмены, фильмы, сериалы, аниме и игры.

При составлении рейтинга учитывается число публичных упоминаний персон, событий и других объектов исследования в социальной сети ВКонтакте с 1 января по 15 ноября 2025 года, тональность обсуждений не учитывается. Для исследования было обработано 31,5 млрд публичных постов, комментариев, фотографий, аудио- и видеозаписей.

Инфлюенсеры

Самым обсуждаемым российским инфлюенсером стал MACAN. В соцсети говорили о его новом альбоме BRATLAND. Вторую строчку занял Филипп Киркоров с завирусившимся треком "Я эту жизнь тебе отдам". На третьем месте расположился Егор Крид: певец провёл тур по стране и выступил на VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге.

Среди иностранных звёзд больше всего упоминаний у Шакиры. В этом году пользователи соцсети обсуждали победу певицы на "Грэмми" и её новый трек для второй части "Зверополиса". На втором месте находится Drake — первый артист, которому удалось провести 400 недель в топ-10 Billboard Hot 100. Замыкает тройку Билли Айлиш: она стала первой артисткой в истории, у которой сразу шесть песен превысили отметку в два миллиарда прослушиваний на стриминговом сервисе.

Пары

В этом году в соцсети говорили о разводе Джигана и Оксаны Самойловой — они стали лидерами категории. Второе место заняли Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко. Пользователи обсуждали совместные выходы пары. На третьей строчке находятся Михаил Литвин и Адель Вейгель: их свадьбу называют одним из самых заметных событий года.

Молодожёны Селена Гомес и Бенни Бланко заняли первое место среди иностранных пар. На второй строчке находятся Хейли и Джастин Биберы. На третьем месте — Канье Уэст и Бьянка Цензори, в соцсети обсуждали слухи о расставании пары.

Актёры

На первой строчке среди отечественных звёзд разместился Юра Борисов — первый российский актёр, номинированный на "Оскар". Второе место по упоминаниям в соцсети занял Сергей Безруков. Замыкает топ-3 Александр Петров: в этом году у актёра и его супруги родился сын.

Самая обсуждаемая иностранная персона — Леди Гага. Актриса и певица в этом году появилась во втором сезоне "Уэнздей" и выпустила альбом. Вторую строчку занял Том Круз: актёр получил свой первый "Оскар". Третье место у Брэда Питта, он сыграл гонщика Сонни Хейса в экшене "F1" о "Формуле-1".

Фильмы

Среди отечественных картин больше всего говорили о фильме "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в главной роли. Вторую строчку занял "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича". Фэнтези "Алиса в Стране чудес" с Анной Пересильд расположилось на третьем месте.

На первой строчке среди иностранных фильмов — "Супермен" Джеймса Ганна. Зрители активно обсуждали картину. На втором месте находится "Дракула" с Калебом Лэндри Джонсом в главной роли. Третье место занял фильм "Белоснежка", в которой снялись Рэйчел Зеглер и Галь Гадот.

Сериалы

Первую строчку в российском сегменте занял сериал о событиях 90-х "Лихие". Вторым по количеству упоминаниям стал проект Владимира Мирзоева "Преступление и наказание" с Иваном Янковским. Первые эпизоды вышли в 2024-м, но сериал активно обсуждали и в 2025. На третьем месте расположились "Ландыши". Проект Александра Карпиловского стал одним из самых просматриваемых на российских стримингах в 2025 году.

Самый упоминаемый сериал среди иностранных — "Игра в кальмара". Пользователи соцсети обсуждали финальный сезон шоу. На второй строчке разместился "Ведьмак", где Геральта теперь играет Лиам Хемсворт. Замыкает мировой топ-3 турецкий сериал "Сердцебиение" со звездой сериала "Постучись в мою дверь" Керемом Бюрсином.

Спортсмены

В этом году в соцсети активно обсуждали рекорд Александра Овечкина. Хоккеист забросил свою 900-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. На втором месте — Артём Дзюба. Он был признан лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Третье место занял теннисист Даниил Медведев. Пользователи обсуждали его выступления на международных турнирах.

Среди иностранных звёзд на первом месте находится Лионель Месси. На втором — Криштиану Роналду, который сделал предложение своей девушке. Замыкает топ-3 автогонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен.

Игры и аниме

Шутер Battlefield 6 стал самой обсуждаемой игрой 2025 года. Хоррор MiSide от российских инди-разработчиков AIHASTO расположился на втором месте. Замыкает топ-3 ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 — рекордсмен по количеству номинаций премии The Game Awards, которую называют игровым "Оскаром".