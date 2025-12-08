https://ria.ru/20251208/vkks-2060650775.html
ВККС прекратила полномочия первого зампреда Верховного суда
ВККС прекратила полномочия первого зампреда Верховного суда - РИА Новости, 08.12.2025
ВККС прекратила полномочия первого зампреда Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия первого заместителя председателя Верховного суда России Петра Серкова, сообщили в коллегии. РИА Новости, 08.12.2025
