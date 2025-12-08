Российская компания "Промомед" готовит прорыв в борьбе с ВИЧ

Мировая медицина не стоит на месте и каждый день разрабатывает инновационные препараты, которые направлены на лечение как легких простуд, так и тяжелых, практически неизлечимых заболеваний.

Одной из жизненно угрожающих болезней является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который был открыт в 1983 году французскими учеными. А с 1988 года во всем мире 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, синдромом приобретенного иммунодефицита – последней стадией ВИЧ-инфекции, чтобы вспомнить жертв и поддержать усилия по предотвращению распространения и прекращению этой угрозы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2024 года общее число людей во всем мире, живущих с ВИЧ-инфекцией, составило 40,8 миллиона, из них более половины – женщины и девочки. За год число новых случаев увеличилось еще на 1,3 миллиона, а более 600 тысяч людей умерло от связанных со СПИДом болезней. При этом только порядка 31 миллиона человек получали антиретровирусную терапию.

Все дело в том, что ВИЧ постепенно разрушает иммунную систему человека, делая его организм "мишенью" для инфекций. При этом, если не заняться лечением вовремя, то он перерастает в стадию СПИДа. Который, в свою очередь, приводит к летальному исходу.

К сожалению, на данный момент невозможно вылечить ВИЧ, поскольку специфического лекарства от этого вируса в мире не существует. Однако благодаря антиретровирусной терапии – комплекса препаратов, который подавляет размножение вируса и восстанавливает иммунитет – нагрузка на организм снижается и позволяет человеку жить полноценной жизнью и снижать риск передачи вируса.

Ситуация в России

По данным на 2024 год, в России живут порядка 1,2 миллиона ВИЧ-инфицированных человек. А почти 60% из них – в самых пораженных регионах, где ситуация с ВИЧ остается тяжелой с 2000-х годов. К ним относятся регионы Урала и Сибири – Кемеровская область, Чукотский АО, Красноярский край, Иркутская, Томская и Новосибирская области, Алтайский и Пермский края и Ленинградская область.

В прошлом году на ВИЧ протестировали рекордное количество человек – 54 миллиона. Для сравнения: в 2014 показатель был на уровне 30 миллионов, а в 2020 – 36 миллионов человек. При этом более чем в трети случаев на ВИЧ тестировали при обращении за медицинской помощью.

Первая стратегия противодействия ВИЧ в России была принята в 2016 году и основывалась на глобальной цели ЮНЭЙДС "90-90-90". Где 90% от числа людей с ВИЧ-инфекцией должны знать свой статус, 90% от числа людей, знающих свой статус, должны получать терапию и у 90% людей, получающих терапию, должна быть подавленная вирусная нагрузка,

© Фото : "Промомед" Производство медикаментов © Фото : "Промомед" Производство медикаментов

Однако в 2020 году, не достигнув этих показателей, Минздрав России утвердил новую стратегию – уже с ориентацией на обновленные цели "95-95-95" и сроком реализации до 2030 года. Ключевыми целями стратегии являются обеспечить охват лечения 95% нуждающихся и повысить осведомленность населения.

Для достижения этих целей страна внедряет индивидуальные программы профилактики, увеличивает охват населения антиретровирусной терапией, а также улучшает социальную поддержку и эпидемиологический контроль.

Что делает российская медицина для борьбы с ВИЧ и какие инновационные препараты есть на отечественном рынке? В этом вопросе РИА Новости помогли разобраться глава ведущей инновационной биофармацевтической компании "Промомед" Петр Белый и директор по новым продуктам компании Кира Заславская.

Инновации в терапии

Сегодня в разработку лекарств для лечения вируса иммунодефицита человека погружены сотни специалистов отечественных институтов и фармацевтических компаний. Они работают над противовирусными препаратами для детей, подростков и взрослых, предназначенными для борьбы с ВИЧ разных стадий.

"Промомед" начал разработку лекарственных препаратов от ВИЧ еще до пандемии COVID-19. И сейчас портфель компании включает как препараты на основе известных молекул, так и собственных новых соединений.

По словам Заславской, компания разрабатывает и выпускает весь перечень классов препаратов для терапии ВИЧ-инфекции, уже успешно применяющихся в основных схемах терапии.

"При этом мы работаем над абсолютно инновационными препаратами для лечения и профилактики ВИЧ, которые смогут применяться один раз в два или шесть месяцев", – отметил Белый. Стоит отметить, что каждый препарат имеет разные механизмы действия, позволяющие строить эффективные схемы антиретровирусной терапии.

На текущий момент компания работает над прорывными молекулами, в основе которых лежит процесс подавления размножения вируса и способности его проникновения в клетку человека.

А до конца текущего года "Промомед" планирует начать клинические исследования по оценке безопасности и фармакокинетики нового препарата пролонгированного действия для терапии ВИЧ.

Возможность применения препаратов всего один раз в месяц или один раз в шесть месяцев позволяет вывести антиретровирусную терапию на качественно новый уровень: минимум инъекций и побочных эффектов.

"Разработка портфеля инновационной антиретровирусной терапии компании строится по принципу “полного цикла”: от поиска молекулы с использованием методов искусственного интеллекта и получения этой молекулы в лабораториях до создания готовой лекарственной формы", – отметила Заславская.

© Фото : "Промомед" Производство медикаментов © Фото : "Промомед" Производство медикаментов

Гуманитарная миссия

Помимо создания лекарственных препаратов, фармацевтические компании во всем мире стараются выполнять и социальную миссию, а именно – оказывать благотворительную помощь нуждающимся в этом людям.

Например, в 2024 году "Промомед" оказал экстренную помощь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ) в Санкт-Петербурге, направив свыше 9 тысяч упаковок лекарственного препарата для терапии ВИЧ благотворительному фонду "Гуманитарное действие".

Еще один пункт, без которого сложно представить настоящую борьбу с ВИЧ – работа с исследовательскими центрами. Это позволяет интегрировать достижения фундаментальной науки в практические решения для создания востребованных лекарственных препаратов.

Так, "Промомед" в сотрудничестве с НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича внедрил методы биоинформатики в разработку лекарственных препаратов для определения оптимальной химической структуры и создания лекарственных препаратов best-in-class.

Но очевидно, что предотвратить эпидемию ВИЧ в России и в мире можно только при тесном сотрудничестве научного, медицинского сообществ и игроков фармацевтического рынка.

"Наша компания, применяя фундаментальные научные и биофармацевтические подходы в разработке лекарственных препаратов, задает вектор развития всей фармацевтической отрасли в целом и способствует развитию инноваций в России", – заключил глава "Промомед" Белый.

ПАО "Промомед" – одна из ведущих российских инновационных биофармацевтических компаний. В ее структуру входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие – завод "Биохимик".

Благодаря этому "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства "от идеи – к молекуле, от молекулы – к пациенту", оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов.