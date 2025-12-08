https://ria.ru/20251208/ukraina-2060691195.html
Трамп рассказал о продаже оружия НАТО
Трамп рассказал о продаже оружия НАТО - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп рассказал о продаже оружия НАТО
США продают НАТО оружие за полную стоимость, большая часть оборудования идет Украине, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 08.12.2025
сша
украина
Трамп рассказал о продаже оружия НАТО
Трамп: США продают оружие НАТО по полной стоимости