Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о продаже оружия НАТО - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 08.12.2025 (обновлено: 23:36 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/ukraina-2060691195.html
Трамп рассказал о продаже оружия НАТО
Трамп рассказал о продаже оружия НАТО - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп рассказал о продаже оружия НАТО
США продают НАТО оружие за полную стоимость, большая часть оборудования идет Украине, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:28:00+03:00
2025-12-08T23:36:00+03:00
сша
в мире
украина
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060691068.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, украина, дональд трамп, нато
США, В мире, Украина, Дональд Трамп, НАТО
Трамп рассказал о продаже оружия НАТО

Трамп: США продают оружие НАТО по полной стоимости

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США продают НАТО оружие за полную стоимость, большая часть оборудования идет Украине, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Теперь мы продаём НАТО оборудование по полной цене, а НАТО забирает это оборудование и, вероятно, передаёт его Украине. Полагаю, оно может передавать его и другим, но в основном оно передаёт его Украине, и они работают с Украиной в плане распределения оборудования, ракет", - заявил Трамп, говоря о том, что США больше не поставляют Украине оружие напрямую.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп рассказал, чего хотят США от конфликта на Украине
Вчера, 23:28
 
СШАВ миреУкраинаДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала