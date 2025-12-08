Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал кандидатов на пост попавшего в скандал Ермака - РИА Новости, 08.12.2025
23:11 08.12.2025 (обновлено: 23:18 08.12.2025)
Зеленский назвал кандидатов на пост попавшего в скандал Ермака
Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост главы его офиса после увольнения с этой должности Андрея Ермака в связи с масштабным коррупционным скандалом,... РИА Новости, 08.12.2025
в мире, украина, владимир зеленский, тимур миндич, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост главы его офиса после увольнения с этой должности Андрея Ермака в связи с масштабным коррупционным скандалом, который вызвал резонанс на Украине и за рубежом.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 28 ноября провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в области энергетики. В тот же день он написал заявление об отставке.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Премьер Украины участвовала в сговоре против Ермака, пишут СМИ
Вчера, 10:09
"У меня есть варианты - министры (обороны Денис - ред.) Шмыгаль или (министр цифровой трансформации Михаил - ред.) Федоров", - приводит агентство "Укринформ" слова Зеленского в материале на своем сайте.
Кроме того, пишут украинские журналисты, на позицию главы офиса Зеленского также рассматривают замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицу, главу ГУР МО Кирилла Буданова* и замруководителя офиса Зеленского Павла Палису.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Бывший главы МИД Украины Кулеба на концерте в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ раскрыли, что сделал Кулеба после слов о повестке на фронт
Вчера, 18:11
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака
Вчера, 08:52
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
