Киев и ЕС готовят свой план урегулирования к 9 декабря, заявил Зеленский

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа обсуждают свой вариант плана урегулирования, он будет готов к завтрашнему дню и его отправят в Штаты, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на выступление Зеленского перед журналистами.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.