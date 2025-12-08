Киев и ЕС готовят свой план урегулирования к 9 декабря, заявил Зеленский

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа обсуждают свой вариант плана урегулирования, он будет готов к завтрашнему дню и его отправят в Штаты, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на выступление Зеленского перед журналистами.
"Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана... Европейско-украинская версия будет готова уже завтра вечером, после чего ее отправят США", - говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.