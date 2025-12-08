Рейтинг@Mail.ru
21:50 08.12.2025 (обновлено: 22:25 08.12.2025)
Зеленский снова отказался идти на уступки по территориям
Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям, передает агентство УНИАН со ссылкой на выступление Зеленского перед журналистами. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T21:50:00+03:00
2025-12-08T22:25:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
кир стармер
мирный план сша по украине
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, кир стармер, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Кир Стармер, Мирный план США по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям, передает агентство УНИАН со ссылкой на выступление Зеленского перед журналистами.
Ранее в понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
"Под порошком". Визит Зеленского в Лондон поразил пользователей Сети
"Под порошком". Визит Зеленского в Лондон поразил пользователей Сети
Вчера, 20:48
"Компромисс по вопросу территорий пока не найден", - приводит агентство слова Зеленского.
Как отмечает УНИАН, Зеленский утверждает, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
"Переговоры в Москве". В Раде сделали громкое заявление о планах Зеленского
"Переговоры в Москве". В Раде сделали громкое заявление о планах Зеленского
Вчера, 14:50
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа
Вчера, 12:42
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКир СтармерМирный план США по Украине
 
 
