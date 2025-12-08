Зеленский снова отказался идти на уступки по территориям

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям, передает агентство УНИАН со ссылкой на выступление Зеленского перед журналистами.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.