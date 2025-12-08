Силовики рассказали, на чем прокололась украинская пропаганда

«

"Прокололся он на простом. В своем посте от 6:12 украинец вместо русскоязычной аббревиатуры 6 ОА (6-я общевойсковая армия) употребил украинскую 6 ЗВА (6-та загальновійськова армія). В России так бы не написал никто", — сказал представитель силовых структур.