Силовики рассказали, на чем прокололась украинская пропаганда - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 08.12.2025 (обновлено: 21:48 08.12.2025)
Силовики рассказали, на чем прокололась украинская пропаганда
Силовики рассказали, на чем прокололась украинская пропаганда
Силовики рассказали, на чем прокололась украинская пропаганда
Маскирующаяся под связанные с ВС РФ Telegram-каналы украинская пропаганда прокалывается на использовании аббревиатур: вместо принятых в России сокращений они по РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
технологии
россия
сумская область
вооруженные силы украины
россия
сумская область
технологии, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Силовики рассказали, на чем прокололась украинская пропаганда

РИА Новости: украинские лже-каналы прокололись на использовании аббревиатур

Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Маскирующаяся под связанные с ВС РФ Telegram-каналы украинская пропаганда прокалывается на использовании аббревиатур: вместо принятых в России сокращений они по привычке используют украинские аналоги, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
В качестве примера он привел расположенную в Сумской области редакцию Telegram-канала украинских спецслужб, который позиционирует себя как якобы связанный с российской группировкой войск "Север". На канале публиковались ложные сведения о российских военнослужащих, затем у них вымогали деньги за удаление постов.
Собеседник агентства отметил, что в выходные работой в редакции занимался, по его словам, не самый сообразительный сотрудник Центра информационно-психологических операций ВСУ.
«

"Прокололся он на простом. В своем посте от 6:12 украинец вместо русскоязычной аббревиатуры 6 ОА (6-я общевойсковая армия) употребил украинскую 6 ЗВА (6-та загальновійськова армія). В России так бы не написал никто", — сказал представитель силовых структур.

Аналогичный прокол, по его словам, произошел с другим каналом той же сетки: вместо аббревиатуры "ЛБС" (линия боевого соприкосновения) там появилась украинская "ЛБЗ" (лінія бойового зіткнення).
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В Киеве начали набор авторов комментариев в российских каналах
22 февраля, 17:03
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
