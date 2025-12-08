Силовики рассказали, на чем прокололась украинская пропаганда

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Маскирующаяся под связанные с ВС РФ Telegram-каналы украинская пропаганда прокалывается на использовании аббревиатур: вместо принятых в России сокращений они по привычке используют украинские аналоги, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
В качестве примера он привел расположенную в Сумской области редакцию Telegram-канала украинских спецслужб, который позиционирует себя как якобы связанный с российской группировкой войск "Север". На канале публиковались ложные сведения о российских военнослужащих, затем у них вымогали деньги за удаление постов.
Собеседник агентства отметил, что в выходные работой в редакции занимался, по его словам, не самый сообразительный сотрудник Центра информационно-психологических операций ВСУ.
«
"Прокололся он на простом. В своем посте от 6:12 украинец вместо русскоязычной аббревиатуры 6 ОА (6-я общевойсковая армия) употребил украинскую 6 ЗВА (6-та загальновійськова армія). В России так бы не написал никто", — сказал представитель силовых структур.
Аналогичный прокол, по его словам, произошел с другим каналом той же сетки: вместо аббревиатуры "ЛБС" (линия боевого соприкосновения) там появилась украинская "ЛБЗ" (лінія бойового зіткнення).
В Киеве начали набор авторов комментариев в российских каналах
22 февраля, 17:03