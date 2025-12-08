Рейтинг@Mail.ru
На Украине считают, что Зеленский оказался в цугцванге, сообщает Sky News - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/ukraina-2060660230.html
На Украине считают, что Зеленский оказался в цугцванге, сообщает Sky News
На Украине считают, что Зеленский оказался в цугцванге, сообщает Sky News - РИА Новости, 08.12.2025
На Украине считают, что Зеленский оказался в цугцванге, сообщает Sky News
На Украине положение Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию описывают как цугцванг, сообщает телеканал Sky News на фоне встречи Зеленского с... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:02:00+03:00
2025-12-08T19:02:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
кир стармер
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20251208/ukraina-2060524688.html
https://ria.ru/20251207/peregovory-2060396778.html
https://ria.ru/20251208/zelenskiy-2060476455.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, кир стармер, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Кир Стармер, Владимир Зеленский
На Украине считают, что Зеленский оказался в цугцванге, сообщает Sky News

Sky news: на Украине положение Зеленского на переговорах называют цугцвангом

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На Украине положение Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию описывают как цугцванг, сообщает телеканал Sky News на фоне встречи Зеленского с европейскими лидерами.
Ранее в понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ рассказали о болезненном ударе США по Украине
Вчера, 11:46
"Один источник с Украины описал позицию Зеленского как "цугцванг" - это немецкий термин для обозначения игрока в шахматы, у которого остались только плохие ходы, но он все равно должен сделать ход", - говорится в сообщении телеканала.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
7 декабря, 11:29
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Ходячий труп": в США объявили об отстранении Зеленского от переговоров
Вчера, 04:04
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинКир СтармерВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала