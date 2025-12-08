Рейтинг@Mail.ru
18:26 08.12.2025
В Одессе проверяют евреев-хасидов, подозревая в них уклонистов, пишут СМИ
в мире, одесса, украина, страна.ua
В мире, Одесса, Украина, Страна.ua
Проверка документов у мужчины в традиционной одежде хасида в Одессе
Проверка документов у мужчины в традиционной одежде хасида в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полиция в Одессе начала массовые проверки мужчин, одетых в традиционную одежду евреев-хасидов, подозревая в них переодетых уклонистов, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
Украинское издание публикует видео проверки документов полицейскими на улице Одессы у мужчины-хасида.
"В Одессе полиция начала проверять документы у мужчин, одетых в еврейские одежды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщают украинские журналисты, одесские правоохранители начали проверять документы у местных жителей, одетых в традиционную одежду евреев-хасидов: черные плащи и широкополые черные шляпы, подозревая в них уклонистов, которые пользуются таким "костюмом", чтобы избежать внимания сотрудников военкомата и полиции.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
