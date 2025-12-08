В Одессе проверяют евреев-хасидов, подозревая в них уклонистов, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полиция в Одессе начала массовые проверки мужчин, одетых в традиционную одежду евреев-хасидов, подозревая в них переодетых уклонистов, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".

Как сообщают украинские журналисты, одесские правоохранители начали проверять документы у местных жителей, одетых в традиционную одежду евреев-хасидов: черные плащи и широкополые черные шляпы, подозревая в них уклонистов, которые пользуются таким "костюмом", чтобы избежать внимания сотрудников военкомата и полиции.