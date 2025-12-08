Рейтинг@Mail.ru
Арахамия участвовал в заговоре против Ермака, пишут СМИ
15:02 08.12.2025 (обновлено: 15:03 08.12.2025)
Арахамия участвовал в заговоре против Ермака, пишут СМИ
Арахамия участвовал в заговоре против Ермака, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
Арахамия участвовал в заговоре против Ермака, пишут СМИ
Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия был одним из главных координаторов в вопросе отставки главы офиса Зеленского Андрея... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
украина
андрей ермак
давид арахамия
руслан стефанчук
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
украина
в мире, украина, андрей ермак, давид арахамия, руслан стефанчук, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Андрей Ермак, Давид Арахамия, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Арахамия участвовал в заговоре против Ермака, пишут СМИ

Глава фракции Зеленского в Раде Арахамия координировал отставку Ермака

Давид Арахамия
Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Давид Арахамия. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия был одним из главных координаторов в вопросе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, сообщило издание "Украинская правда".
Ранее в понедельник издание сообщило, что в конце ноября в кабине спикера Верховной рады Руслана Стефанчука собирался "тайный совет", задачей которого было уговорить Зеленского избавиться от Ермака. По информации "Украинской правды", премьер Украины Юлия Свириденко участвовала в сговоре по отставке Ермака.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Раде заявили, что Зеленский начал охоту на Ермака
Вчера, 08:52
"Собственно весь ход "революции", где Арахамия был одним из главных координаторов, хоть на последнем этапе даже должен был уехать на какое-то время из страны, показал, насколько широкий круг интересов он может обслуживать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
По мнению издания, после отставки Ермака может произойти увеличение политического веса Арахамии в системе монобольшинства Рады.
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Вчера, 09:18
 
В мире, Украина, Андрей Ермак, Давид Арахамия, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
