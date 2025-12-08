Арахамия участвовал в заговоре против Ермака, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия был одним из главных координаторов в вопросе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, сообщило издание "Украинская правда".
Ранее в понедельник издание сообщило, что в конце ноября в кабине спикера Верховной рады Руслана Стефанчука собирался "тайный совет", задачей которого было уговорить Зеленского избавиться от Ермака. По информации "Украинской правды", премьер Украины Юлия Свириденко участвовала в сговоре по отставке Ермака.
"Собственно весь ход "революции", где Арахамия был одним из главных координаторов, хоть на последнем этапе даже должен был уехать на какое-то время из страны, показал, насколько широкий круг интересов он может обслуживать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
По мнению издания, после отставки Ермака может произойти увеличение политического веса Арахамии в системе монобольшинства Рады.
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики.